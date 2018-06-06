Джей Ло надела платье, которое увеличивает попу и уменьшает

Если этот наряд певице подобрал стилист, от него нужно срочно избавиться.

Умение выбирать одежду, которая не просто нравится, а еще и корректирует особенности фигуры, — настоящее искусство. Чтобы им овладеть, женщина должна знать свои сильные и слабые стороны, причем оценивая данность адекватно. Именно с последним пунктом чаще всего возникают проблемы у звезд. Судя по всему, девушкам знаменитым сложно поверить в то, что далеко не все в их персоне идеально. Иначе как объяснить тот факт, что барышни, имеющие неограниченные гардеробные возможности, совершают порой нелепейшие модные ошибки, которые говорят о незнании элементарных основ визуальной коррекции?

Кстати, вполне возможно, знаменитости их действительно не знают, доверяя работу профессионалам. Именно поэтому, когда тех не оказывается рядом, с признанной иконой стиля вдруг случается обидный провал. Такие «модные американские горки» — постоянная практика в гардеробной жизни Дженнифер Лопес . На протяжении многих лет она балансирует на грани, двигаясь от удачи к провалу и обратно.

Джей Ло в платье с оборкой

Наряд явно мал звезде

Судя по всему, стилиста рядом с Джей Ло не оказалось и на этот раз. Едва ли специалист мог посоветовать девушке с пропорциями Лопес надеть такой наряд. Во-первых, он звезде откровенно мал, поэтому врезается в тело, намекая на то, что кто-то слишком много ест. Из-за слишком плотного прилегания страдает также и грудь певицы: она ужасно сплющивается и выглядит неаппетитно. Во-вторых, наряд имеет странный декоративный элемент — косую оборку в области паха, которая расширяет эту зону и делает ее бесформенной, добавляя объема бедрам и животу.

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