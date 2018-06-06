Правила парфюмеров: как создают селективные ароматы

Всем понятно, что парфюмерия — это дело вкуса. Если вашу крышу уносит от одного аромата, это не значит, что он так действует на всех. Но есть общепризнанные лидеры — это селективные ароматы, к которым особое отношение.

Что такое селективная парфюмерия? Это премиальный сегмент ароматов, люкс в абсолюте (да, он самый!). Ароматы включают в этот сегмент совершенно заслуженно, а не только за имя. Во-первых, таких ароматов выпускают четко ограниченное количество, небольшие партии. Во-вторых, у них эксклюзивная дизайнерская упаковка — часто хрусталь или драгоценные металлы. В производстве «селективки» используется другое сырье, нежели в обычных массовых ароматах — натуральное и отборное, редкое.

Что во флаконе?

Именно сырье является главным критерием, по которому аромат могут причислить в разряд селективного, нишевого. Чтобы не быть голословными, мы спросили у Шанталь Роос — одной из самых влиятельных женщин-парфюмеров и создательницы бренда Roos&Roos — как же создаются такие ароматы?

Шанталь рассказывает, что в производстве нишевых ароматов используют очень дорогое и редкое сырье. Тут мало искусственных, синтетических ароматизаторов и эссенций. Главный ингредиент духов — это эфирное масло или экстракт цветов или растений. Этот факт сильно влияет на цену готового продукта — сбор растений, их должная обработка и переработка — все это занимает немалое количество времени и ресурсов. Каждый парфюмер имеет свое «тайное» место добычи сырья самого лучшего качества. Например, за идеальным апельсиновым деревом лучше поехать в Тунис. А корень ириса добыть во Флоренции или Марокко. Тубероза изначально была завезена из Мексики, но сегодня ее удачно научились выращивать на плантациях во Франции и в Индии. Дурманящий цветок пачули стоит поискать в Индонезии.

Ингредиенты, которые вас удивят

Мадемуазель Роос рассказывает, что кроме растительного сырья редким ингредиентом считают и сырье животного происхождения. Таких натуральных нот в массовой парфюмерии не найдешь — это крайне дорого и трудоемко. Сюда можно отнести всем известную амбру. Вы ни за что не догадаетесь что это! Амбра — продукт, получаемый из кишечника кашалота. Разумеется, в массовой парфюмерии аромат, похожий на амбру синтезируют химическим способом, но это всего лишь копия. Настоящую же амбру, со всеми вытекающими афродизиачными свойствами можно встретить только в нишевых ароматах. Это один из самых дорогих компонентов в парфюмерии. Еще есть мускус — это вещество, выделяемое железами самца кабаги (некий подвид косули). Кстати, очень важный момент! Для того, чтобы добыть этот ингредиент животное не нужно мучить или тем более убивать. Сегодня лидеры селективной парфюмерии научились получать продукт гуманным способом. Самый загадочный и, пожалуй, самый противоречивый ингредиент животного происхождения — это кастореум. Это ни что иное, как масляная жидкость, которую производят железы бобра. Не к слоту будет сказано. При этом Шанталь рассказывает, что именно кастореум — мощнейший афродизиак и надежнейший фиксатор ароматической композиции. По запаху он походит на запах кожи.

Как добывается?

Кроме сырья в селективной парфюмерии важен способ переработки компонентов, способ извлечения ароматов. Тут существует несколько пунктов — дистилляция, механический отжим, экстракция, анфлераж и синтетический способ. Как уже говорила мадемузаль Роос, синтетику в люксовой прафюмерии практически не используют. Расскажем про остальное. Дистилляция — это самый простой и понятный обывателю способ получения сырья. Путем выгонки паром. Как дома — насыпал в кастрюлю цветков, залил водой, прокипятил. Только в лаборатории собирают конденсат, из которого выделяется эфирное масло. В селективной парфюмерии этот способ тоже не часто используют. Механически обычно отжимают цитрусы с другие фрукты — апельсины, мандарины, яблоки, лимоны. Плоды просто сжимают прессом и таким образом получают ценное масло. Следующий способ получения вожделенного аромата — это экстракция. Шанталь Роос рассказывает, что это самый распространенный в парфюмерии, а также самый прогрессивный метод. Он делится на этапы: смешение компонента со спиртом и выгонка экстракта, далее растворитель отделяют от масла и получается конкрет (воск с жирами и смолами — сверхнасыщенный ароматными частицами), но и это еще не все. Завершающий этап экстракции — это получение «абсолю». Для этого конкрет специальным образом обрабатывают спиртом, потом этот спирт удаляют — остается «абсолю». То есть 100% эфирное масло. Есть еще один способ получения заветного ароматного состава. Это анфрераж. Это один из древнейших методов и в современной парфюмерии его используют не часто. Мадемуазель Роос отмечает, что анфлераж используют сегодня в основном только для получения твердых духов. Как он происходит. Берутся подносы, смазываются жиром, на них раскладывают пропитанные этим же жиром цветки. Жир впитывает летучие масла, содержащиеся в сырье. Когда цветы увядают, их меняют на новые и так происходит до тех пор, пока жир еще что-то впитывает. Его собирают, очищают и обрабатывают на виброплатформах. Вследствии такой «тряски» жир разделяется на мало и жидкость. Масло — это и есть искомое «абсолю», которое так нужно в парфюмерии. Но! В отличие от «абсолю», полученного экстракцией, эта субстанция — твердая, как помадка. При соприкосновении с кожей она тает и отдает аромат. Итак, получается. Созданию селективного аромата предшествует огромное количество подготовки — поиск нужных ингредиентов, выбор способа получения ароматной эссенции, затем создание нотной композиции аромата. Только потом этот драгоценный эликсир можно закупорить во флакончики и представлять публике. Шанталь Роос делится, что порой на создание одного селективного аромата уходят годы! Что, безусловно, не может себе позволить массовый производитель, где бренд должен выпускать парфюм каждый сезон.