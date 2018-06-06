Мамун зажгла на коктейле ЦУМ и Vogue в блестящем мини и на шпильках, а Рудковская в юбке-«торте» и кроссовках 

5 июня издание Vogue и ЦУМ устроили звездный коктейль в честь запуска продаж лимитированной коллекции футболок в преддверии ЧМ-2018.
Оценить и примерить лимитированную коллекцию собрались российские знаменитости: спортсменка Маргарита Мамун вышла на блестящую дорожку в мини и на шпильках, летнее настроение принесла с собой Яна Рудковская, пришедшая на мероприятие в воздушной юбке-"торте", а Мария Погребняк показала свое мастерство владения мячом.
Коллекция футболок вышла тиражом в 121 штуку, их можно не только купить, но и сделать на них индивидуальный принт в виде имени или никнейма. Также мероприятие посетили главный редактор Vogue Маша Федорова, Полина Киценко, Анжелика Тиманина и другие — ищи больше фото в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба