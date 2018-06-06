Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье

В новом выпуске передачи «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева предстала перед зрителями в коротком прозрачном платье фиолетового цвета и с длинными завитыми волосами. Ошеломленные поклонники в недоумении, поскольку, по их расчетам, ведущая должна иметь большой беременный живот, а на шоу предстала «тонкой и звонкой».

Новым звездным гостем передачи «Секрет на миллион» стал телеведущий и шоумен Оскар Кучера . отметим, что Оскар и Лера Кудрявцева вместе ведут другое шоу на НТВ «Звезды сошлись», поэтому на программе Кучера вел себя непринужденно.

Для выхода в свет ведущий выбрал серые брюки, светлую рубашку и в тон штанам жилетку. А вот Кудрявцева предстала перед многочисленными зрителями в коротком ажурном платье. Завершали образ длинные распущенные завитые светлые волосы и яркая сиреневая помада. Отметим, что шоу выйдет в эфир только в субботу, 9 июня, однако уже сейчас в интернете есть короткие видеоанонсы.

Зрители пришли в удивление, увидев Кудрявцеву в прозрачном платье. Дело в том, что, по расчетам фанатов, Лера, которая ждет второго ребенка, должна быть значительно объемнее, чем предстала на шоу. «А куда живот делся? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Чет подозрительно стройная Лера (», «Не беременая что ли?», «ой а почему Лера такая стройняшка?» — высказались пользователи Сети.