Выставка патриотической одежды российских дизайнеров открылась в Госдуме

МОСКВА, 6 июня. / ТАСС /. Модные показы дошли до Госдумы . Выставка патриотической одежды молодых российских дизайнеров открылась на Охотном ряду в преддверии Дня России 12 июня. В рамках экспозиции «Моя Россия — мой выбор!» представлены модели с традиционной российской атрибутикой — спортивные куртки с аппликацией в виде двуглавого орла, футболки с принтом с кремлевскими звездами или датами последних выборов и инаугурации президента, а также плащ в цветах триколора.

Основная цель выставки, по словам организаторов, — укрепить патриотические настроения молодежи. Участники церемонии отметили «новизну и значимость тренда, когда через изображение на одежде популяризируются государственные символы России».

"Важно через одежду подавать какой-то знак, на ней изображены кремлевские звезды, цвета нашего флага", — сказал председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский . На его взгляд, вещи получились качественными и узнаваемыми. «Оделись люди, и видно: и у нас в стране, и за границей — русские шьют», — добавил главный либерал-демократ.

С ним согласился и первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев . Он считает, что «нельзя недооценивать роль символики в современном обществе». «Очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили свои работы, идут не только в ногу со временем, но и пропагандируют символику родной страны. Нельзя забывать, что молодежь любит не только аудиообразы, но и визуальные образы», — сказал Валуев.

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский рассказал, что источником вдохновения для создания новой модной коллекции стали «выборы президента России и инаугурация». «Среди дизайнеров — люди с различными политическими убеждениями, но их всех объединяет любовь к своей стране», — отметил он. А глава музея моды в Москве и бывшая мисс Мира Оксана Федорова уверена, что госсимволика в одежде позволят укрепить имидж России не только на подиуме, но и на мировой арене. «Сегодня одежда — это способ самовыражения, радует, что органы государственной власти поддерживают такие проекты, сейчас это мировая практика», — сказала она.

Госдума ранее приняла закон, разрешающий использование изображения российского герба в быту, в том числе на сувенирной продукции и одежде.