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Бренд «Волчок» и модель Маша Миногарова выпустили «отличительные» футболки для высоких девушек
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Бренд «Волчок» и модель Маша Миногарова выпустили «отличительные» футболки для высоких девушек 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
История с флешмобом модели Маши Миногаровой, в котором приняли участие десятки высоких девушек со всей страны, получила продолжение: теперь у них есть собственная «отличительная» одежда. Вместе с аутдор-брендом «Волчок» Маша выпустила лимитированную коллекцию футболок с надписями «Я выше этого» и «Я не баскетболистка» — по названиям хештегов, которыми высокие девушки сопровождали свои Instagram-истории о плюсах и минусах роста 180+.
Футболки выпущены лимитированным тиражом и продаются через интернет-магазин «Общее/Частное». Так что, если вы выше этого, стоит внести вещь в список маст-хэвов на сезон.
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