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Как носить брюки с лампасами? Учимся у Джессики Альбы
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Как носить брюки с лампасами? Учимся у Джессики Альбы 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В конце 2017 года Джессика Альба в третий раз стала мамой, поэтому во время беременности и в течение первых месяцев после рождения сына актриса редко появлялась на публике. Но сейчас американская звезда вновь возвращается к общественной жизни, радуя своих фанатов продуманными и выверенными образами. Так, вчера Альба появилась на сцене саммита, посвященного правам женщин. Для своего выхода Джессика выбрала один из главных трендов сезона: брюки с лампасами в желто-белую полоску. Альба дополнила их белым топом, жакетом и туфлями-лодочками. Завершением яркого образа знаменитости стал макияж с акцентом на губах с помощью алой помады.
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