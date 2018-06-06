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Жемчуг и стразы на глазах: бьюти-тренд, который выбирают звезды
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Жемчуг и стразы на глазах: бьюти-тренд, который выбирают звезды 

Peopletalk 58 минут назад
Фото: Peopletalk
Теперь, чтобы быть ярче всех на ковровой дорожке (и не только), не обязательно выбирать самое красивое платье. Будет достаточно сверкающего мейка. Нет, мы говорим не о хайлайтере. Кристаллы, стразы и жемчужины становятся излюбленной темой многих звездных визажистов. И, пожалуй, это один из самых красивых бьюти-трендов за последнее время.
На премии CFDA бьюти-образ Марты Хант (29) привлек внимание многих. Спасибо звездному визажисту Георги Сандееву. Он проделал очень кропотливую и сложную работу. Георги украсил глаза девушки кристаллами Swarovski.
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На Каннском кинофестивале Кристен Стюарт (28) добавила к классической белой подводке жемчужную линию. Как раз под бисерное платье от Chanel.
Классические стрелки слишком скучны для Эмбер Хёрд (32). Почему бы не приклеить стразы на нижнее веко?
Лучший способ скрыть круги под глазами — добавить кристаллы, как это сделал визажист Кабуки для Жасмин Сандерс (26) во время весеннего показа New York Fashion Week.
На Met Gala 2018 Лили Коллинз (29) плакала… кристаллами. Драматичный образ завершила кроваво-красная слеза.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zhemchug-i-strazy-na-glazah-byuti-trend-kotoryj-vybirayut-zvezdy/
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