Бисерный профиль президента, звезды и крылья — выставка моды в стенах ГД РФ

В фойе Госдумы к Дню России открылась выставка патриотической одежды. Она называется «Моя Россия — мой выбор!» и представляет работы молодых отечественных модельеров.

Пришедший посмотреть на экспозицию депутат Николай Валуев отметил важность подобного мероприятия и роли символики в обществе с целом и в молодежной среде особенно.

— Я считаю, что подобные выставки обязательно должны происходить, в том числе и в парламенте. Нельзя недооценивать роль символики, особенно в современном обществе, особенно в рядах молодежи. Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудио образ, но и визуальный, то, что сегодня носят — видят все. И очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили сегодня свои работы на выставке в Государственной Думе, действительно идут не только в ногу со временем, но и всячески пропагандируют исторически сложившуюся символику в нашей родной стране. Потому что различные надписи на иностранном языке, которые мы зачастую с вами видим, наверное, достаточно чужды нам, — сказал депутат.

На вопрос, что написано на его футболках, Валуев ответил, что очень долго носил футболку и даже ездил в ней за границу, на которой было написано: «Не смешите мои искандеры».

— К сожалению, она уже стерлась, — добавил депутат.