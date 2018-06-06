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Бисерный профиль президента, звезды и крылья — выставка моды в стенах ГД РФ
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Бисерный профиль президента, звезды и крылья — выставка моды в стенах ГД РФ 

Пятый канал 22 минуты назад
Фото: Пятый канал
В фойе Госдумы к Дню России открылась выставка патриотической одежды. Она называется «Моя Россия — мой выбор!» и представляет работы молодых отечественных модельеров.
Пришедший посмотреть на экспозицию депутат Николай Валуев отметил важность подобного мероприятия и роли символики в обществе с целом и в молодежной среде особенно.
— Я считаю, что подобные выставки обязательно должны происходить, в том числе и в парламенте. Нельзя недооценивать роль символики, особенно в современном обществе, особенно в рядах молодежи. Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудио образ, но и визуальный, то, что сегодня носят — видят все. И очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили сегодня свои работы на выставке в Государственной Думе, действительно идут не только в ногу со временем, но и всячески пропагандируют исторически сложившуюся символику в нашей родной стране. Потому что различные надписи на иностранном языке, которые мы зачастую с вами видим, наверное, достаточно чужды нам, — сказал депутат.
На вопрос, что написано на его футболках, Валуев ответил, что очень долго носил футболку и даже ездил в ней за границу, на которой было написано: «Не смешите мои искандеры».
— К сожалению, она уже стерлась, — добавил депутат.
Ранее Пятый канал рассказывал о лимитированной коллекции одежды российских дизайнеров, выпущенной к инаугурации Владимира Путина.
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