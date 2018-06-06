В ГД открылась выставка российских дизайнеров «Моя Россия — мой выбор!»

Государственной Думе открылась выставка российских дизайнеров «Моя Россия — мой выбор!», приуроченная ко Дню России. Она организована при поддержке Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Как отметил заместитель Председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов , «важно создавать условия для того, чтобы стало модно поддерживать имидж страны, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма». И Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, по его словам, будет работать над созданием для производителей, дизайнеров более выгодных условий, предоставлением преференций для того, чтобы как можно больше молодых людей захотели включиться в эту работу.

«Мы видим, что на одежде представлены последние знаковые события [для] нашей страны. Очень важно, чтобы гости нашей страны с удовольствием приобретали эту одежду, чтобы она выделялась, чтобы она несла достойно символы нашей страны», — добавил Сергей Кривоносов.

Член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог отметил, что патриотизм может проявляться не только в символах на одежде, но и в ее производстве с использованием российских технологий. «И для этого мы приложим максимум усилий. Дизайнеры занимаются очень важным делом для молодого поколения», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, Первый заместитель Председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заметил, что нельзя недооценивать роль символики, особенно в рядах молодежи: «Нельзя забывать о том, что молодежь любит не только аудиообразы, но и визуальные образы. То, что сегодня носят — видят все. Та символика, которая читается в одежде или непосредственно расположена на этой одежде — это очень важно. Я очень рад, что молодые дизайнеры, которые представили сегодня свои [коллекции] на этой выставке в Государственной Думе действительно идут не только в ногу со временем, но и всячески пропагандируют исторически сложившуюся символику нашей родной страны».