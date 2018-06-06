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«Выглядит как танк»: выдающийся живот Анны Семенович жестко раскритиковали в Сети
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«Выглядит как танк»: выдающийся живот Анны Семенович жестко раскритиковали в Сети 

Passion.ru 35 минут назад
Фото: Passion.ru
Поклонники советуют Анне Семенович сменить стилиста.
Фигура Анны Семенович не раз вызывала ожесточенные споры в рядах ее фанатов. Обсуждали натуральность ее пышной груди, наличие фотошопа на снимках — особенно тех, на которых певица выглядела великолепно. Неудачное платье, фотографии в котором певица опубликовала на днях, спровоцировало новые обсуждения в Сети.
«Кем только не приходится быть на съемках! Секси горничная @nikaviper, массажистка без стажа @roslikm, а свою роль я так и не поняла. Как вы думаете, кого я играю?», — предложила певица фанатам, но в ответ получила волну критики.
«Отвратительная фигура, и пузо», «Живот такой не для этого платья», «Жуть а не платье», «Ну вот неужели она не видит что полная и на фоне этих молодых худышек… Выглядит как танк! Я не знаю нелепо, безобразно! Это обтягивающее платье подчеркнуло большой живот, ляжки кто её одевает?! '! Этого стилиста на мыло», — возмущаются фолловеры.
Некоторые из них подумали, что причиной неудачных кадров стало не платье, а долгожданная беременность артистки.
Но вместо того, чтобы отвечать на злобные комментарии, Анна дразнит хейтеров новыми фото и видео, на которых она выглядит так, как хочет.
Фото: instagram
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