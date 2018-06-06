Правильный выход: 13 вещей, которые должны быть в прихожей

Вы должны быть на условленном месте уже через пять минут, но всё ещё бегаете по комнатам в поисках ключей, сумки, кошелька и детей, которых нужно было одеть ещё полчаса назад. Знакомо? Тогда наш новый материал — для вас!

Правильно организованная прихожая — это плацдарм для рывка в новый день, к новой встрече или событию. Дабы разгонная полоса оказалась достаточно комфортной, нужно заранее предусмотреть массу важных вещей. Конечно, придётся потратить какое-то время, но оно окупится с лихвой в тот самый день, когда вы неожиданно для себя поймёте, что больше не опаздываете.

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1. Доска для заметок

Взять с собой, сделать звонок, не забыть и напомнить. Сколько нам всего нужно держать в голове и сколько при нынешнем уровне жизни у нас получается? Дабы точно знать ответы на самые важные вопросы, держите свою любимую магнитную/пробковую/меловую доску для записей поближе к входной двери. Можно и прямо на ней, так даже эффективнее.

2. Крючки для ключей

Не полка, не ящик, не лоток, а именно крючок. Причина здесь одна — все эти предметы очень быстро заполняются чем угодно, только не ключами. Результатом становятся регулярные пляски под всем знакомый мотив: «если бы я был ключами, где бы я был?»

3. Полка для телефона

А вот здесь можно ограничиться именно полкой. После чего стоит заиметь хорошую привычку класть телефон именно туда и только после этого одеваться и прихорашиваться.

4. Органайзер для почты

Как часто вы заходите в дом со стопкой рекламных проспектов, газет и конвертов? И куда вы всё это складываете? Представьте, как облегчилась бы ваша каждодневная жизнь, если бы в прихожей «поселилась» волшебная штука, позволяющая в считаные секунды сортировать почту.

5. Местечко для обуви

Речь сейчас не о стеллаже или шкафе, а о крохотном уголке для обуви, которую вы собираетесь надеть.

6. Место для грязной обуви

Ящик с галькой или резиновый коврик у самой двери не раз спасёт вас от очередного «поломойного» действа. Разумеется, это сезонная вещь.

7. Средства для ухода за обувью

Щётка, полировочная губка, крем для обуви, отталкивающий влагу аэрозоль и ещё пара важных вещичек, без которых спокойно выйти из дома просто невозможно. Держите эти вещи поближе к двери, дабы не приходилось бегать по прихожей в уличной обуви.

8. Вешалка для одежды

Не для всего гардероба, а только для того, в чём вы ходите на работу, прогуливаетесь с детьми, выгуливаете собаку или выбегаете на пару минут в магазин. Зачем каждый раз копаться в шкафу и бегать к гардеробу, если пальто, куртка, плащ и любимый палантин могут быть всегда под рукой.

9. Средства для ухода за одеждой

И снова щётка, ролики, дождевик, зонт и перчатки. Куда бы всё это деть?..

10. Крючок для сумки

Вы часто кладёте сумку на колени? Тогда ставить её на пол совершенно неприемлемо! Заведите удобный крючок для сумки и навсегда забудьте о пыльных отпечатках на одежде.

11. Крючок для поводка

Вы страстный собачник? Тогда он у вас уже есть. Если же вы только собираетесь обрести лучшего друга в лице кого-то четвероногого, лохматого и мокроносого, срочно подыщите удобное местечко для поводка.

12. Лавочка

Предпочитаете ловко балансируя обуваться стоя? Неплохо. А как насчёт детей?

13. Зеркало

Итак, обувь вычищена до блеска, сумка со всем необходимым висит на вашем плече, в правом кармане лежит телефон, в руках вы держите ключи, а дети, пребывая в деловитом нетерпении, вот-вот начнут потеть под многослойной, надёжно застёгнутой одеждой. О нет! Минуту назад ваш пёс извернулся таки и лизнул вас в нос, а ещё, кажется, прическа сбилась… Зеркало, вот ваш спаситель! Повесьте его поближе к дверям и больше никогда не бегайте к гардеробу.

Наши советы не показались вам исчерпывающими и вы жаждете большего? Ознакомьтесь с нашей коллекцией идей по преображению, украшению и расширению возможностей прихожей.

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