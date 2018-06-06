Купальники в стиле 70-х — идеальное решение на лето

Автор: Лапаткова Ксения Настало лето, а вместе с ним и пляжный сезон — время натягивать ваш новый идеальный купальник, самую широкополую соломенную шляпу на свете и выбираться на солнце. Для тех, кто еще не выбрал летний образ, предлагаем присмотреться к купальникам в стиле 70-х годов, в этом сезоне они стремительно вернулись в моду. Слитные купальники на тонких бретелях с высокой талией, топы с завышенными трусами, яркие цвета. К счастью, далеко идти не придется: советуем обратиться к молодому отечественному бренду «Паче». Их летняя коллекция действительно удалась. И вот почему. Паче Цветовая гамма этих купальников влюбляет: травяной, шоколадный, золото, лавандовый, электрик, персик, грейпфут — и это еще не полный список. Где еще вы надете 25 цветов одного купальника? Судя по восторженным комментариям в инстаграме, над качеством тоже постарались! Все производство бренда находится в России и это, безусловно, позволяет лучше контролировать процесс. И самое главное, это вневременность. Купальник может стать отличной базой пляжного гардероба. «Коллекция „Паче“ лето 2018 выполнена полностью в привычной концепции бренда. Любимая базовая лаконичная женственность стала на каплю еще более благородной и изысканной. Если описать данную коллекцию одним ясным словосочетанием — это „базовая элегантность“», — говорят дизайнеры. Заказать онлайн идеальный купальник можно в любую точку мира. Бренд делает международную доставку. Паче

Паче

Паче