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Gucci на кладбище: шокирующее модное шоу во Франции
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Gucci на кладбище: шокирующее модное шоу во Франции 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Показ новой коллекции Gucci 2019 состоялся во Франции в городе Арль на территории старинного некрополя Les Alyscamps, который известен благодаря множеству похороненных там популярных людей. Провести показ на кладбище модельер Алессандро Миккеле решил, чтобы создать настоящую атмосферу мистики и магии
С этим легендарным кладбищем связано немало легенд и многие знаменитые люди мечтали оказаться в итоге именно здесь. Ранее его площадь была огромна, теперь же осталась только кипарисовая алея, древние склепы и церковь.
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