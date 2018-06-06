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Сколько денег тратят девушки на свой гардероб и какая одежда сейчас на пике популярности
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Сколько денег тратят девушки на свой гардероб и какая одежда сейчас на пике популярности 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Банк Русский Стандарт совместно с брендом одежды GANT изучили, как по банковским картам тратят деньги покупатели сети, и выделили главные модные тенденции сезона весна-лето 2018.
Исследование проводилось с помощью анализа операций по картам всех банков, включая Русский Стандарт, в магазинах GANT. Аналитики совместно с профессиональными стилистами выделили главные тренды и определили сколько тратят покупатели на обновление летнего гардероба.
Так, мужчины, поддерживая тенденцию к консерватизму и зимним трендам, выбирают холодные оттенки: темно-синие, сапфировые, темно-лазурные и даже кобальтовые.
На другой стороне цветовой палитры — девушки, которые, как выяснилось, этой весной предпочитали выбирать нежно-розовые оттенки. Персиковые и пудровые луки — на пике популярности. При этом, в отличие от прошлых сезонов, когда все скупали блузки оверсайз, сейчас востребованы фактурные джемперы и приталенные рубашки.
Интересно, что москвички для своего летнего образа в основном выбирают удобные платья лаконичного кроя, а жительницы Петербурга, защищаясь от вечной непогоды северной столицы, предпочитают теплые джемперы и свитшоты.
А дополняют свой образ яркими аксессуарами в виде необычных носков — в горошек или полоску. Да, минималистичность упорно отходит на второй план.
Это, кстати, касается и трат. Минималистичными их точно не назовешь. Если еще в марте средний чек покупок составлял 10 585 руб., то уже в апреле он вырос до 11 123 руб. Традиционно больше всех тратит Москва, средний чек за апрель тут составил 10 750 руб., в Санкт-Петербурге — 10 367 руб., а в Казани — 10 269 руб.
А сколько денег на одежду тратишь ты?
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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK
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