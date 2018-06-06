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Для патриотов: кому алые сапоги Vetements с изображением российского паспорта?
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Для патриотов: кому алые сапоги Vetements с изображением российского паспорта? 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Многие знают об особой любви бренда Vetements к России. Но в новом сезоне они удивили даже самых заядлых модников, представив публике ярко-красные сапоги с принтом в виде российского паспорта. Сегодня же стало известно, что совсем скоро эти сапоги поступят в продажу.
Дизайнерская (и запоминающаяся!) обувь, к слову, впервые была показана еще в январе на Неделе моды в Париже. Тогда Vetements презентовали свою коллекцию осень-зима 2018-2019 прямо на блошином рынке, на который гости попадали по ранее высланным им товарным чекам (они же приглашения).
Показ Vetements в Париже, январь 2018 года
Два года назад, напомним, сооснователь андеграудного молодежного бренда Vetements Демна Гвасалия сделал коллаборацию с певицей Земфирой. Обычные черные толстовки с красным принтом продавались только в одном магазине в Москве по цене 62 тысячи рублей за штуку.
Vetements в переводе с французского языка означает «одежда». Бренд появился четыре года назад, но уже успел наделать шума в мире моды. В вещах от Демны можно заметить как российских, так и зарубежных звезд, например, рэпера Канье Уэста.
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