Катерина Шпица оказалась самой стильной на «Кинотавре»: фото

Актрисе удалось примерить главные тренды этого лета — на «Кинотавре» она выглядела сногсшибательно!

Какие же тенденции она «выгуливала» на красной ковровой дорожке «Кинотавра»?

Деним. Катерина Шпица просто не смогла обойти стороной этот тренд! Деним — повсюду, причем, не только в своем классическом воплощении. Одним из самых удачных образов «Кинотавра — 2018» стало джинсовое платье в стиле ретро, которое Катерина дополнила синими лодочками на шпильке и белой сумкой-мессенджером.

Барышня-крестьянка. Открытые плечи, блузы с пышными рукавами, простые платья на пуговицах в духе 50-х — все это опять на пике моды! Шпица проиллюстрировала популярный летний тренд с помощью блузы с открытыми плечами с цветочным узором, которая отлично сочеталась с юбкой-миди в стиле Бриджит Бардо.

Бельевой стиль. Тема будуара вот уже несколько сезонов не дает покоя дизайнерам. Появится на вечеринке или свидании в платье-пеньюаре? Почему бы и нет! Катерина Шпица выбрала платье в подобной стилистике для открытия фестиваля. На красной ковровой дорожке она блистала в романтичном и очень нежном платье-комбинации персикового оттенка. Кроме того, для другого своего появления на «Кинотавре» актриса выбрала красный топ из шелка и кружева, который дополнила джинсами с яркой вышивкой и белым жакетом.

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