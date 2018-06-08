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Вечеринка Фонда RuArts в рамках «Кинотавра»: Шпица пришла в странном платье с мишенью на груди, а Камынина — в кимоно…
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Вечеринка Фонда RuArts в рамках «Кинотавра»: Шпица пришла в странном платье с мишенью на груди, а Камынина — в кимоно… 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Шестой день 29-го фестиваля «Кинотавр» закончился шумной вечеринкой, организованной Фондом RuArts.
8 июня на пляже гостиницы «Жемчужина» звезды собрались, чтобы отдохнуть после насыщенного дня, пообщаться в непринужденной обстановке и, конечно же, продемонстрировать свои лучшие вечерние луки. Правда, не все селебрити предпочли переодеться и пришли в том же, в чем были на показах конкурсных картин. И зря! Например, Ян Гэ сменила кроп-топ и брюки в горошек на стильную толстовку over-size, гольфы, сандали и привлекла своим дерзким образом немалое внимание, а Катерина Шпица надела странное платье с рисунком в виде мишени вместо рваных джинсов и белого пиджака. Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина тоже отличилась в этот вечер. Для выхода в свет она выбрала молодежный Look — белое платье-комбинацию, накидку-кимоно и поясную сумку.
После вступительной речи президента фестиваля «Кинотавр» Александра Роднянского, гости, среди которых также были Милош Бикович, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Максим Виторган, Артем Ткаченко и другие, смогли насладиться авторскими коктейлями и зажечь под живую музыку.
Больше фото о том, как прошла вечеринка Фонда RuArts в рамках 29-го фестиваля «Кинотавр», смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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