Ещё
Каких моделей называют «возрастными»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каких моделей называют «возрастными»? 

Я Покупаю 38 минут назад
Фото: Я Покупаю
На обложке: Джиджи Хадид и Лорен Хаттон на показе Bottega Veneta
Несколько лет назад в модной индустрии появился странный термин — «возрастная модель». Это модели и манекенщицы старше тридцати лет. В России, так же, как и на Западе, появились даже специальные агентства с моделями (женщинами и мужчинами), возраст которых порой значительно превышает 45 лет.
Седовласые модели сейчас популярны, им даже стали подражать молодые звезды. Ухоженная женщина в любом возрасте, если ее глаза сияют, а лицо озаряет открытая улыбка, может быть вдохновляющей, считают стилисты. Поэтому Agent Provocateur, Chanel, Lanvin, L'Oreal и другие компании с мировым именем активно используют их лица и образы в своей рекламе.
Самой возрастной модели мира сейчас 87 лет. Дафна Селф начала сниматься в двадцатилетнем возрасте для Vogue и Vanity Fair — и сегодня продолжает позировать для журналов, является лицом некоторых модных брендов (например, Dolce&Gabbana) и регулярно участвует в показах мод.
Они действительно вдохновляют:
Звезды 40+ в бикини
Стильные знаменитости 50+
Невероятные инста-дамы 60+
Семь историй об успехе, пришедшем после 50 лет
Я Покупаю: последние новости
Классные летние образы для стильного мужчины: легко повторить! Как подбирать цвет помады к типу лица: учимся у звезд «Сразу скажу ей "да"!» Что думают мужчины про эспадрильи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог призвал изменять, назвав это естественным22
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Почему анальный секс — это не страшно22
«Я родила ему, а он на мне не женится»52
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение