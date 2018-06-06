Каких моделей называют «возрастными»? 

На обложке: Джиджи Хадид и Лорен Хаттон на показе Bottega Veneta
Несколько лет назад в модной индустрии появился странный термин — «возрастная модель». Это модели и манекенщицы старше тридцати лет. В России, так же, как и на Западе, появились даже специальные агентства с моделями (женщинами и мужчинами), возраст которых порой значительно превышает 45 лет.
Седовласые модели сейчас популярны, им даже стали подражать молодые звезды. Ухоженная женщина в любом возрасте, если ее глаза сияют, а лицо озаряет открытая улыбка, может быть вдохновляющей, считают стилисты. Поэтому Agent Provocateur, Chanel, Lanvin, L'Oreal и другие компании с мировым именем активно используют их лица и образы в своей рекламе.
Самой возрастной модели мира сейчас 87 лет. Дафна Селф начала сниматься в двадцатилетнем возрасте для Vogue и Vanity Fair — и сегодня продолжает позировать для журналов, является лицом некоторых модных брендов (например, Dolce&Gabbana) и регулярно участвует в показах мод.
Они действительно вдохновляют:
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