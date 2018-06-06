Вера и мода: стильные наряды 91-летней бабушки из Беларуси

Вере Зенько из Беларуси 91 год, и сейчас она едва ли не самая известная модница в стране. С подачи фотографа Татьяны Ткачевой, сделавшей серию снимков бабушки в авторских нарядах, о стильной старушке заговорили во всем мире. Серия фотографий Ткачевой называется «Сезоны Веры», потому что сама бабушка призналась однажды, мол, доживаю свои сезоны, каждая весна может стать последней.

Источник: Такие дела

По рассказу автора «Сезонов Веры», старушка всю жизнь прожила в белорусском городе Воложине. В первую встречу Ткачевой и Зенько на моднице были «огромные солнцезащитные очки, платье в клетку, малиновые носки и туфли. Это была любовь с первого взгляда».

Среди нарядов бабушки Веры немало платьев ее дочери — одно выпускное, второе — сшитое для аттестации на разряд швеи, а третье и вовсе свадебное.

«Шикарная штука вышла. Простая, трогательная и шикарная», — пишет о работе коллеги автор поста в ЖЖ фотохудожник Петр Ловыгин.

«Однажды Вера сказала мне, что живет последние сезоны, когда каждая весна может стать последней. Любит наряжаться. В шкафу вся ее жизнь: с каждым платьем связана своя история, свое воспоминание», — пишет о встрече с модной бабушкой Татьяна Ткачева.

Вера Зенько призналась Ткачевой, что у нее нет любимого платья и свой гардероб она намерена начать раздавать — боится, что после ее смерти платья окажутся в мусорном ведре. А если раздать дорогим людям, то они, может, и сберегут.

У Веры Зенько несколько зимних нарядов — плюшевое пальто, купленное когда-то «по блату» в магазине Воложинского района, и пальто драповое — в него пришлось вложить деньги сразу после распада Союза — «чтобы не пропали». Имеется в гардеробе и строгий «лук» — для ответственных деловых встреч.

Последнее фото в серии «Сезоны Веры» — без Веры. На том же фоне, что и предыдущие образы, Татьяна Ткачева показывает самый последний наряд стильной старушки — синее платье, белый платок, темно-серые туфли. Похоронный наряд. Его Вера Зенько приготовила несколько лет назад. Пусть он не пригодится ей еще долгие годы.