Что носить мужчинам этим летом

Что бы ни случилось в мужской моде, у итальянских мужчин каким-то магическим образом получается одеваться стильно вне зависимости от тенденций. Хотя именно у британских мужчин отлично выходят образы с деловыми костюмами, клеткой и аристократичным серым цветом. А французам нет равных в небрежно-продуманном подборе обуви и запоминающихся аксессуаров. Все-таки у каждой национальности есть свои особенные черты и свои же «сильные стороны». Что скажем насчет наших?

Пожалуй, если наши мужчины следят за собой, то у них неплохо получается обыгрывать спортивный стиль в повседневном образе, а еще они умеют разбираться в часовых марках и не игнорируют такой важный стилеобразующий элемент, как наручные часы. Хотя, возможно, это происходит в том числе и благодаря нам, девушкам, которые эти часы им преподносят в подарок…

Противоположности притягиваются

В мужской моде действует тот же принцип стилизации, что и в женской: если хотите составить простой, но в то же время интересный образ, соедините в нем на контрасте вещи из разных стилей. В качестве примера мы взяли «ленивые» штаны из хлопка, рубашку в костюмную полоску и часы на металлическом браслете.

Брюки-джогеры Zara (1 999 руб.); рубашка Uniqlo (1 999 руб.); часы Okami на металлическом браслете (заказать); кеды Ecco (7 490 руб.)

Серый — не равно скучный

Самый благородный цвет, в котором любая одежда выглядит дорого? Для женской моды это бежевый и белый цвета, а для мужской — пепельный серый. Внимание, не путать с «дедушкиным» темно-серым цветом и асфальтово-черным. Идеальный серый в мужской моде похож на цвет меха шиншиллы и скорей тяготеет к белому, чем к черному. Точно так же и аксессуары, которые сделают образ еще дороже, должны быть белыми, серебряными или золотыми.

Джемпер Polo Ralph Lauren (6 825 руб.); часы Okami (заказать); шорты Billionaire Boys Club (4 300 руб. по скидке); кеды Burberry (€350)

Пастель по-мужски

Наши мужчины с расцветками экспериментировать не особо любят, поэтому дарить им розовые рубашки и бирюзовые галстуки стоит с особой осторожностью. Начинать выходить за рамки типично мужской цветовой гаммы можно начиная с нейтральных, но все же не таких избитых оттенков. Предложите ему на лето пастельный желтый и мятный — оба неплохо сочетаются с серым и синим цветами и не «угрожают» мужественности.

Джемпер Topman (£22); часы Okami на металлическом браслете (заказать); брюки Burberry (€245); кроссовки New Balance (9 900 руб.)

На спорте

Спортивный стиль в буквальном смысле «двигатель» мужской моды. Инновации и тенденции проникают в мужской гардероб именно через спорт. Поэтому «подсесть» на спортивный стиль полезно не только для здоровья и нервной системы, но еще и для собственного имиджа.

Рюкзак Ostin (999 руб. по скидке); часы Okami на текстильном ремешке (заказать); кеды Quiksilver (4 990 руб.); парка Zara (5 999 руб.)

Хороший «плохой мальчик»

Женские журналы все время ругают мужские футболки и майки без рукавов. Но что-то нам подсказывает, что дело тут не в самой вещи, а в мужской фигуре. Если бицепсы-трицепсы присутствуют и обаяние Джеймса Дина имеет место быть, то можно обойтись и без рукавов, а заодно подхватить немножко городского загара на плечи.

Футболка Pull and Bear с принтом (1 199 руб.); джинсовая куртка Bershka (5 599 руб.); джинсы Diesel (15 672 руб.); ботинки дерби H&M (2 999 руб.); часы Okami на кожаном ремешке (заказать)

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