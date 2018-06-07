Анна Михалкова вышла в свет со взрослыми сыновьями

Молодые люди уверенно чувствуют себя на публике.

Актриса Анна Михалкова , как и многие звезды, стала гостьей жегодного кинофестиваля «Кинотавр», который на этой неделе проходит в Сочи. Звезда приехала не одна, взяв с собой сыновей Андрея и Сергея. Судя по всему, они с удовольствием выходят в свет вместе с мамой. Так, вчера звездная семья посетила вечеринку InStyle Cinema Night, организованную в честь членов жюри кинофестиваля. Они с радостью позировали фотографам и весь вечер излучали счастливое настроение, которое вполне соответствовало праздничному мероприятию, на котором в тот день было множество звезд.

Заметим, что и Андрей, и Сергей оделись довольно стильно, но не стали отдавать предпочтение только классике. Так, старший Андрей предпочел выйти в свет в джинсовом пиджаке и футболке под ним. Сергей вовсе решил оставить пиджак дома, но надел белую рубашку. Их мама выбрала для появления на публике темное платье в белый горошек. Стоит отметить, что Анна выглядела на вечеринке очень молодо.

Публикация от Светская Хроника «КП» (@kp_star_onlinekp)

6 Июн 2018 в 3:13 PDT Кстати, сама Анна фотографиями с «Кинотавра» в Instagram не делится. Зато ее фотографии можно легко увидеть в публикациях различных СМИ, рассказывающих о кинофестивале.

Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия. Девочку, судя по всему, Анна посчитала недостаточно взрослой для такого мероприятия, а потому она на вечеринку с мамой и братьями не пошла.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

8 Июл 2016 в 2:28 PDT Кстати, недавно Анна Михалкова поделилась в соцсетях фотографией, на которой одновременно можно увидеть ее старшего сына Андрея и отца — знаменитого режиссера Никиту Михалкова . Актриса заметила, что ее отец и сын очень похожи друг на друга.

Фото: Instagram @anikiti4na