«Кинотавр-2018»: Анна Михалкова, Федор Бондарчук на премьере фильма Гордона «Дядя Саша» 

Александр Гордон привез на «Кинотавр» свой новый фильм «Дядя Саша». Жанр он сам определил как комедия и настоятельно рекомендовал всем зрителям в зале смотреть это кино исключительно как комедию. «Дядя Саша» — это почти чеховская история о некогда успешном режиссере, который решает снять свой последний фильм назло всем в загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии и острого сарказма.
Александр Гордон и команда фильма «Дядя Саша»
На ковровой дорожке Александр Гордон появился в компании своей молодой жены Нозанин Абдулвасиевой и команды фильма. Оценить эту конкурсную работу «Кинотавра» пришли Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Алена Свиридова, Юлия Барановская, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Катерина Шпица и другие.
Юлия Барановская
Алена Свиридова
Дмитрий Дюжев с женой Татьяной
Надежда Сысоева и Илья Бачурин
Катерина Шпица