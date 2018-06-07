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«Кинотавр-2018»: Анна Михалкова, Федор Бондарчук на премьере фильма Гордона «Дядя Саша»
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«Кинотавр-2018»: Анна Михалкова, Федор Бондарчук на премьере фильма Гордона «Дядя Саша» 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Александр Гордон привез на «Кинотавр» свой новый фильм «Дядя Саша». Жанр он сам определил как комедия и настоятельно рекомендовал всем зрителям в зале смотреть это кино исключительно как комедию. «Дядя Саша» — это почти чеховская история о некогда успешном режиссере, который решает снять свой последний фильм назло всем в загородном доме. Странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и сам режиссер — повод для авторской иронии и острого сарказма.
Александр Гордон и команда фильма «Дядя Саша»
На ковровой дорожке Александр Гордон появился в компании своей молодой жены Нозанин Абдулвасиевой и команды фильма. Оценить эту конкурсную работу «Кинотавра» пришли Анна Михалкова, Федор Бондарчук, Алена Свиридова, Юлия Барановская, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Катерина Шпица и другие.
Юлия Барановская
Алексей Попогребский и Оксана Акиньшина
Алена Свиридова
Дмитрий Дюжев с женой Татьяной
Надежда Сысоева и Илья Бачурин
Катерина Шпица
Игорь Верник
Резо Гигинеишвили
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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