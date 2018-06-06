«Смелый выбор»: Оксана Федорова удивила прозрачной юбкой

Звездная телеведущая и признанная красавица Оксана Федорова наглядно продемонстрировала, что не бывает вульгарных вещей, а бывает только их неумелое использование. Звезда с достоинством блеснула стройными ногами в прозрачной юбке из белого кружева, не показав при этом ничего лишнего благодаря весьма неожиданному верху, который сделал ее образ на удивление нежным и женственным.

Бывшая «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова — личность крайне многогранная. Успешная телеведущая, дизайнер и директор Музея моды, красавица неизменно демонстрировала свой тонкий вкус в вопросах моды и стиля, всегда и везде блистая исключительно в безупречных нарядах. И сейчас Федорова на собственном примере показала, как из пикантной и провокационной прозрачной юбки грамотно составить комплект, дабы будоражить воображение мужчин и не только, оставаясь при этом в рамках приличия.

«Мужчины любят мягких и пушистых женщин», — игриво заметила Оксана, предлагая каждой моднице обзавестись уютным свитером. Ну а чтобы уравновесить образ и добавить немного пикантности в домашний наряд, Федорова подобрала под свой объемный свитер тонкую прозрачную юбку, отделанную нежным кружевом. Столь яркое сочетание смелости и нежности, женственности и сексуальности пришлось по вкусу разношерстной публике сети, и вдохновлённые поклонницы в один голос отметили, что на модные образы Оксаны можно любоваться едва ли не вечность.

«Какая нежность! Красивая женщина в красивой одежде» «Ну надо же, какая юбка. Смелый выбор, а смотрится совсем не вульгарно» «Точно, непременно завтра надену такой» «Образ — прекрасная лебедь. С этой юбкой очень женственно!» «Ой! Прозрачная юбка с пушистым пуловером, как классно смотрится, однако. Никогда бы не подумала»

Впрочем, Оксана — настоящий мастер по поводу вызывающей сексуальности на грани приличия. Чего только стоит ее снимок в одной лишь насквозь мокрой мужской рубашке, который произвел настоящий фурор среди поклонников теледивы.