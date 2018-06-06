Ещё
Привет из нулевых: у Джиджи Хадид новые любимые кроссовки. Где купить такие же?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привет из нулевых: у Джиджи Хадид новые любимые кроссовки. Где купить такие же? 

Peopletalk 31 минуту назад
Фото: Peopletalk
Сестры Хадид что ни наденут — хоть худи, хоть кожаные пиджаки, хоть кардиганы — делают трендами. И вот, у Джиджи (23) появилась новая любимая пара обуви: кроссовки на высокой платформе от гонгконгского бренда Naked Wolfe.
все слайды
У Хадид есть несколько пар в разных расцветках, и если ты в нулевых также мечтала о новой паре кроссовок на платформе, советуем присмотреться к Naked Wolfe. Их стоимость на официальном сайте бренда 12395 рублей.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/privet-iz-nulevyh-u-dzhidzhi-hadid-novye-lyubimye-krossovki-gde-kupit-takie-zhe/
Peopletalk: последние новости
Какие цвета в моде? Все платья с премии CFDA Надо брать: 27 главных сумок сезона Джиджи Хадид поразила всех своим платьем на презентации книги Victoria's Secret
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог призвал изменять, назвав это естественным21
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Почему анальный секс — это не страшно22
«Я родила ему, а он на мне не женится»52
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение