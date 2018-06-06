Привет из нулевых: у Джиджи Хадид новые любимые кроссовки. Где купить такие же?

Сестры Хадид что ни наденут — хоть худи, хоть кожаные пиджаки, хоть кардиганы — делают трендами. И вот, у Джиджи (23) появилась новая любимая пара обуви: кроссовки на высокой платформе от гонгконгского бренда Naked Wolfe.

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У Хадид есть несколько пар в разных расцветках, и если ты в нулевых также мечтала о новой паре кроссовок на платформе, советуем присмотреться к Naked Wolfe. Их стоимость на официальном сайте бренда 12395 рублей.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/privet-iz-nulevyh-u-dzhidzhi-hadid-novye-lyubimye-krossovki-gde-kupit-takie-zhe/