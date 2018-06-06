Странно красивые: 5 моделей «не формат»

Ева, 20 лет, фрилансер

«Я фотографируюсь с 11 лет. Сотрудничаю со многими агентствами, но ни с одним у меня нет серьёзного контракта, чаще работаю сама на себя. В модельную сферу меня привела мама в 4 года. Я хотела заниматься чем-нибудь эффектным, но для гимнастики и фигурного катания вышла высокой. Самая эффектная съёмка — эксперимент с дизайнерами на съёмке коллекции «Искусственная натуральность». Там и стойки на руках, и макияж, и локация.

Доход с фотографий есть тогда, когда занимаешься коммерцией. Это съёмка для каталогов одежды, рекламные съёмки для заведений. Я для такого «не формат». Это и обидно, и комплимент. Я не хочу выглядеть как все, а если я не формат, значит я индивидуальная, но были съёмки и показы, на которые я хотела попасть. Меня можно сделать форматом — парик, макияж, на время пирсинг снимается, татуировки закрашиваются в фотошопе или визажистом. Я считаю доходом с фотографий то, что знакомлюсь с новыми интересными людьми, будь то визажисты, фотографы, стилисты. Это даёт базу для продвижения в модельном бизнесе. Первое, что привлекает фотографов, — это умение перевоплощения. Порой сравниваю себя с Мистик из «Людей Икс». Постоянная смена цвета волос, высокий рост, худощавое телосложение. Приглашают на съёмки тогда, когда подхожу по стилистике. В последнее время со внешностью Милы Йовович из «Пятого элемента» предложений чуть больше, чем обычно.

Моя «фишка» — это моя индивидуальность. Меня знают, запоминают, я не похожа на других. Татуировки, пирсинг, цветные волосы, телосложение, стиль одежды, макияж. Эпоха одинаковых и стандартных девушек уходит. Я снималась во всех стилях, которые можно придумать, только ню-фотосессий не было. Фотографы-мужчины на то и мужчины, чтобы видеть женское тело своими глазами. Намёки были, выход из ситуации — разговор, потом дальше продолжаете съёмку. Ничего в этом зазорного не вижу.

Любой съёмке я предпочту показ. Обычно всё происходит с минимальной подготовкой, в реальном времени. Зрители сразу видят тебя, образ и понимают энергетику. Чтобы получить идеальный кадр, делаются сотни дублей. А на подиуме нет права на ошибку».

Артур, 23 года, парикмахер-стилист

«Фотографируюсь с 2011 года, началось всё с того, что подруга купила зеркалку. Это хобби, а не способ заработка, съёмки бывают нечасто. Я не состою в агентствах. Такой образ у меня сложился постепенно, я его не выбирал. Пытался стать красивее и лучше.

Общественность принимает не очень адекватно, бывает, тыкают пальцем, шептаться начинают или даже выкрикивают что-нибудь типа: «Это мальчик или девочка?». Родные и друзья реагируют вполне нормально, в основном все поддерживают мой выбор. Я и в жизни так хожу.

Фотографов во мне привлекает, наверное, то, что черты лица не совсем мужские и образ в целом более женственный, можно по-разному интересно обыграть. Самая эффектная фотосессия была с другом, снимали топлес. Я бы поучаствовал в каких-нибудь шоу про моделей, это интересно. Но на кастингах ни разу не был, боюсь, что не возьмут, и я разочаруюсь. Людям интересны больше типичные модели, с идеальными лицами и телом».

Ангелина, 25, ремесленник

«Фотографируюсь достаточно давно, но я не модель. Просто красивая женщина, вдохновляю людей делать атмосферные снимки. Начинала с мыльницы дома. На мыльницу все мы звёзды. Самая эффектная была снята на «Инста Мини» для частного просмотра. С моих съёмок и доход, и расход есть, я не хочу разжёвывать это.

Меня часто приглашают сниматься, и привлекает фотографов не внешность, а богатый внутренний мир. В стиле ню никогда не снималась, и намеков от мужчин-фотографов не было, я не понимаю намеков, потому не замечаю их. То, что я не формат для чего-то, — такого не было, потому что меня зовут сниматься туда, где хотят видеть именно меня.

Моя внешность — это не стиль, это образ жизни. Я личность, которую не все и не всегда понимают. Пластику я никогда не делала, люблю живые и яркие съёмки».

Евгения, 21 год, студентка НГМУ

«После школы я переехала в Новосибирск и решила, что большой город полон возможностей и этим нужно воспользоваться. Я разместила своё фото в одной из групп «Модели TFP» — начали поступать предложения от фотографов о сотрудничестве. С самого начала и по сей день я не состою в модельном агентстве, работаю сама на себя. В сфере моделинга я уже четвёртый год. Для меня это хобби, а не источник дохода.

Фотографов больше привлекают не волосы, а образ в целом, который ими дополняется. Это, безусловно, моя «фишка», часто акцент делаем именно на волосах. Желания отстричь их на удивление никогда не возникало. Они вообще не доставляют никаких хлопот. Длина волос примерно 110–115 см. Уход самый простой — мою шампунем и бальзамом, не сушу феном, для лёгкого расчёсывания использую экспресс-кондиционер.

Для меня эффектны те съёмки, на которых я чувствую себя максимально комфортно. В августе 2017-го я фотографировалась для серии — называлась «Укус пчелы». Ещё образ невесты можно обыгрывать бесконечно, люблю портреты.

Мне всегда попадались хорошие ребята, поэтому никаких намеков на интим фотографы мне не делали, в стиле ню я тоже ни разу не снималась. Мне ни разу не говорили, что я не подхожу под формат каких-либо съёмок, но если бы сказали — я бы не обиделась, невозможно подходить для всего».

Алина, 24 года, стюардесса

«Основательно фотографируюсь с марта 2015 года, первая съёмка была для журнала «Домашний очаг», новогодняя, в платье и с бокалом. Доход с фотографии бывает редко. Я думаю, что фотографов больше всего привлекают мои рыжие волосы и веснушки. Пару раз меня стабильно приглашают на съёмки, ню тоже бывают. Фотограф — только девушка, снимали части тела, изгибы в чёрно-белом варианте. Редко бывает, чтобы фотографы-мужчины заигрывали со мной, думаю, это зависит от человека прежде всего, поведения и отношения к работе.

Наверное, моя «фишка» — это злостный взгляд. Почему-то часто приходится повторять один и тот же, просят. У меня нет определённого стиля, стараюсь работать с разными фотографами, в разных форматах. Однажды меня не взяли для съёмки в журнал по теме «причёски», потому что волосы были слишком короткие. С тех пор я их не отрезала».

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