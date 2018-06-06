Как сочетать красный цвет в одежде

Если сомневаетесь — наденьте красный! — эта фраза, сказанная когда-то модельером Биллом Блассом, как нельзя лучше описывает красный цвет и его значение в истории модной индустрии.

Изначально считающийся цветом, который могут себе позволить лишь королевские особы и прочая знать, благодаря модельерам красный стал символом жизни, стремления и страсти.

Пока Роза Люксембург и Клара Цеткин боролись за права женщин

и равенство с мужчинами, революционер от моды Коко Шанель дала женщинам возможность чувствовать себя красивыми и изящными в мужских брюках и рубашках.

В красном цвете модельер видела очередной вызов обществу, который бросает женщина, не стесняющаяся демонстрировать свою независимость и амбиции.

По словам Шанель, если красного цвета много в нашей крови, то мы должны демонстрировать его и снаружи. В каждой коллекции дизайнера всегда присутствовали красные наряды, а её легендарный красный костюм можно считать триумфом красного цвета и новой женственности.

Настоящую хвалебную оду красному цвету воспел в своих коллекциях основатель дома Valentino, Валентино Гаравани.

Любовь к красному цвету пришла к дизайнеру еще во временаюности, когда он посетил испанский театр «Дель Лисео», где роскошный красный

оттенок преобладал в интерьере заведения и в вечерних нарядах светских дам. Впрочем, для модельера этот цвет означал не только роскошь и богатство, в первую очередь красный символизировал внутренний стержень и энергию.

По убеждению Гаравани, красивее красного цвета ничего не может быть и он безошибочно идет каждой женщине. Главное запомнить, что существует множество оттенков красного, среди которых сам модельер различал 30.

Красный цвет дома Valentino стал визитной карточкой бренда, который по достоинству оценили законодатели стиля всехвремен — от Жаклин Кеннеди до Наоми Кэмпбелл

Ив Сен-Лоран считал красный цвет — символом страсти и огня, которым очень легко обжечься во время создания коллекций.

Несмотря на это, Сен-Лоран не боялся обращаться к красному цвету и смешивать его с остальными оттенками, создавая самые неожиданное и яркие сочетания.

Настоящее произведение искусства по меркам модных критиков, смелый микс из красного и розового, который предложил Ив Сен-Лоран в одной из своих коллекций.

Сейчас такое сочетание не уступает в своем авторитете, но считается одним из самых сложных, поэтому подходить к созданию образов так, как завещал нам Ив Сен-Лоран, нужно со всей серьезностью.

Впрочем, стоит понимать, что необычных сочетаний красного состальными цветами существует множество, и если вы не готовы окунуться с головой в сложности красного с розовым, то попробуйте заменить розовый цвет на зеленый.

Эти цвета будут отлично дополнять и уравновешивать друг друга,

спокойный зеленый легко успокоит эксцентричный красный.

Серый цвет преобладающему большинству кажется скучным,

поэтому яркий красный однозначно подойдет ему в качестве партнера, чтобы добавить яркости.

Вместе они создают очень оригинальные аристократичные образы, где сдержанность элегантного серого красиво гармонирует со страстью красного.