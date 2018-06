Эмма Стоун выглядит блестяще в ретро-костюме

Актрисе Эмме Стоун не привыкать удивлять публику своими нарядами. Она может появиться на красной дорожке в женственном образе, а может шокировать поклонников откровенным нарядом. На этот раз Эмма приехала в париж, чтобы поучаствовать в премии LVMH-2018.

Эмма блеснула перед фотографами в необычным черно-белом костюме. Верх представлял собой белый укороченный пиджак с острыми плечами и глубоким декольте, а низ — черные брюки-бананы. На талии Эммы был ремень с логотипом Louis Vuitton

Emma at the LVMH Prize ceremony in Paris (June 6)

Образ артистка дополнила черными лодочками и маленькой сумочкой. Волосы Стоун убрала назад, оставив несколько прядей у лица, а в макияже сделала ставку на беспроигрышный вариант — красную помаду.

