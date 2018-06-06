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Юлиан Дракслер: «Одноклубники спрашивают, все ли у меня в порядке с головой»
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Юлиан Дракслер: «Одноклубники спрашивают, все ли у меня в порядке с головой» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер отметил, что никогда не выходит не тренировку или матч без духов. По словам игрока, это придает ему ощущения счастья. — Неважно, тренировка это или матч, я никогда не выхожу на поле без духов, — приводит Marca слова Дракслера. — Иногда мои партнеры по команде спрашивают, все ли у меня в порядке с головой, но у каждого есть свой ритуал. Я перед игрой достаю свою сумку в шкафчике и пшыкаю два-три раза духами. Это дает мне ощущения счастья.
24-летний Дракслер выступит на чемпионате мира-2018 в составе сборной Германии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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