Юлиан Дракслер: «Одноклубники спрашивают, все ли у меня в порядке с головой»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер отметил, что никогда не выходит не тренировку или матч без духов. По словам игрока, это придает ему ощущения счастья. — Неважно, тренировка это или матч, я никогда не выхожу на поле без духов, — приводит Marca слова Дракслера. — Иногда мои партнеры по команде спрашивают, все ли у меня в порядке с головой, но у каждого есть свой ритуал. Я перед игрой достаю свою сумку в шкафчике и пшыкаю два-три раза духами. Это дает мне ощущения счастья. 24-летний Дракслер выступит на чемпионате мира-2018 в составе сборной Германии. Все о ЧМ-2018 по футболу — здесь