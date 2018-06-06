Дорогие кожаные портфели раскрасили под камуфляж

Производитель часов, пишущих инструментов и аксессуаров из кожи Montblanc выпустил новую линию в коллекции Montblanc Sartorial. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 мая.

Линия аксессуаров из кожи новой коллекции Montblanc Sartorial с камуфляжным принтом включает сумку для документов небольшого размера со съемным регулируемым плечевым ремнем и отделениями для ноутбука, смартфонов, документов и других принадлежностей и небольшой рюкзак с тремя отделениями и внешним карманом на молнии, а также достаточным пространством для портативной техники.

Также в линию вошли бумажник с шестью отделениями для карт и двумя отделениями для купюр, бумажник с четырьмя отделениями для карт с зажимом для банкнот, бумажник на 12 карт с застежкой-молнией по периметру и бумажник для путешествий с отделениями для 16 карт и купюр и петлей для ручки или карандаша, а также визитница и бумажник с пятью отделениями для карт.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи. В мае 2018 года компания выпустила лимитированную коллекцию Montblanc Patron of Art Homage to Ludwig II в серии «Покровители искусства».