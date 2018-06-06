Альбина Джанабаева сменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»

В Сети обсуждают очередную смену ведущих на «Первом канале».

Зрители шоу «Модный приговор» на «Первом» были удивлены появлением Альбины Джанабаевой , которая сменила Надежду Бабкину на позиции «модного защитника». Поклонники поздравляют любимицу под фото в декорациях передачи.

Но в Сети ходят и другие разговоры: Альбина никак не может заменить Надежду, считают фанаты последней.

В дирекции «Первого канала» успокоили зрителей: эти перемены — не навсегда.

А кто из ведущих нравится вам больше?

Фото: instagram