Альбина Джанабаева сменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре» 

В Сети обсуждают очередную смену ведущих на «Первом канале».
Зрители шоу «Модный приговор» на «Первом» были удивлены появлением Альбины Джанабаевой, которая сменила Надежду Бабкину на позиции «модного защитника». Поклонники поздравляют любимицу под фото в декорациях передачи.
Но в Сети ходят и другие разговоры: Альбина никак не может заменить Надежду, считают фанаты последней.
В дирекции «Первого канала» успокоили зрителей: эти перемены — не навсегда.
А кто из ведущих нравится вам больше?
Фото: instagram