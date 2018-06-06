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Мне бы в небо: 5 голубых вещей, которые добавят гардеробу летнего настроения
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Мне бы в небо: 5 голубых вещей, которые добавят гардеробу летнего настроения 

Grazia 41 минуту назад
Фото: Grazia
А значит, стоит на время (а лучше — навсегда) забыть про хмурые цвета и встретить тепло в вещах романтичных и наивных оттенков — отличный пример продемонстрировала Дакота Фэннинг. На мероприятии в Беверли-Хиллз актриса появилась в платье небесного оттенка, доказав — золотистый загар к нему вовсе не обязателен. Так что не ждите отпуска — наряжайтесь в голубой прямо сейчас!
Как его носить? Доверьтесь фантазии: сочетайте с другими пастельными тонами, примерьте total look и добавьте пару ярких аксессуаров. Вперед!
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