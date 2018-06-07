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Беременная Нюша показала свои пышные достоинства в купальнике с глубоким декольте
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Беременная Нюша показала свои пышные достоинства в купальнике с глубоким декольте 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Нюша опубликовала горячий снимок в слитном купальнике.
Пока Нюша готовится к рождению своего первенца, она не торопится уходить в декрет. На днях певица представила свою коллекцию одежды, а сейчас анонсировала выход нового сингла и видео. В своем Instagram певица разместила фото, на котором она позирует в слитном купальнике с декольте до пупка. Образ звезды дополнили высокие ботфорты на каблуках.
Мнения фолловеров разделились. Одни считают, что наряд получился чересчур откровенным: «Прям Бьенсе, такая же вульгарщина»; «Мне кажется это слишком откровенный наряд». Другие же отмечают, что Нюша выглядит на фото великолепно: «А по-моему все шикарно! Красотка»; «Сексуальная Нюша, люблю тебя»; «Роскошная женщина!»; «Одно из лучших фото Нюши. Просто класс, смотреть можно долго, ждем более смелых нарядов», — оставляют комментарии подписчики.
А что скажешь ты по поводу наряда Нюши, нравится тебе?
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Фото:Instagram
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