Нюша поразила фанатов декольте, в котором видно пупок

И аппетитные бедра тоже показала.

Говорят, по-настоящему глубокое декольте — это когда видно даже пупок. Это, конечно, шутка, но Нюша примерила боди именно с таким вырезом. К модному образу она подобрала шелковый халат-накидку (кстати, это настоящий летний тренд: половина звезд на «Кинотавре» появились в похожих) и черные ботфорты с открытыми носами.

И несмотря на то, что это просто бэкстейдж со съемок нового видео певицы, и в жизни она так вряд ли ходят, подписчики неимоверно оживились. Ведь обычно Нюша одевается намного скромнее. А здесь у фанатов появился повод осыпать любимую звезду комплиментами. Фигура у Нюши действительно аппетитная. Правда, некоторых удивила странная форма пупка девушки. Но это абсолютно не портит ее красоту.

Тем более, встречаются звезды и с более забавными недостатками. Например, пупок самой востребованной модели Кендалл Дженнер далек от идеала. Во-первых, он очень узкий, а во-вторых — длинный. У Эмили Ратаковски он слишком большой и выпирающий, и портит весь пресс модели, о чем не раз говорили ее фанаты. А у ангела Victoria’s Secret и одной из самых красивых моделей в мире Каролины Курковой пупка и вовсе нет.

А вот то, что, будучи беременной, Нюша позволяет себе такие откровенные фотосессии, поклонников обеспокоило гораздо больше. Многие посчитали, что будущая мамочка должна вести себя скромнее.

Напомним слухи о том, что певица станет мамой, начали ходить несколько месяцев назад. Однако певица всячески скрывала это. От комментариев отказывалась, носила свободную одежду. При этом Нюша все так же выступала с концертами, посещала светские мероприятия — в общем, вела насыщенную жизнь. Однако растущий животик уже не утаишь. И Нюша наконец призналась, выложив в Instagram свое «беременное» фото.

Так что не стоит осуждать певицу, а лучше полюбоваться на ее шикарные снимки и отличную фигуру. Ведь скоро, с рождением малыша, ей явно будет не до модных фотосессий.

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