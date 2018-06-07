Технические рисунки Burda 7/2018

Голубая мечта

Синий, бирюзовый, лазурный — все самые красивые оттенки моря в одной коллекции!

Едем на юг!

А что положить в чемодан? С нашими превосходными моделями из легких струящихся тканей долго ломать голову вам не придется!

Винтаж

На волне ретро

Поклонницам яркой эпохи 60-х: А-силуэты, короткая длина, абстрактные и геометрические рисунки на тканях.

Мода plus

«Солнечное» платье, красный комбинезон или пестрые брюки — что еще нужно для прекрасного настроения!

Дети

Как здорово проводить каникулы на море! Особенно с такой экипировкой. Размеры 110–134.