Технические рисунки Burda 7/2018 

Голубая мечта
Синий, бирюзовый, лазурный — все самые красивые оттенки моря в одной коллекции!
Едем на юг!
А что положить в чемодан? С нашими превосходными моделями из легких струящихся тканей долго ломать голову вам не придется!
Винтаж
На волне ретро
Поклонницам яркой эпохи 60-х: А-силуэты, короткая длина, абстрактные и геометрические рисунки на тканях.
Мода plus
«Солнечное» платье, красный комбинезон или пестрые брюки — что еще нужно для прекрасного настроения!
Дети
Как здорово проводить каникулы на море! Особенно с такой экипировкой. Размеры 110–134.