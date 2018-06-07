Сезон свадеб: часто ли падают в обморок костромские женихи?

В 2017 минувшем году костромичи сыграли более 2400 свадеб. Наверняка в нынешнем году этот рекорд будет побит. Отчасти это связано с очередной «красивой» датой — 18.08.2018. Магия одинаковых цифр по-прежнему сильно привлекает молодоженов. Говорят, что, заключив брак именно в такой день, можно привлечь удачу и счастье. Поэтому-то 18 августа многие костромичи мечтали сочетаться законным браком, но удастся это далеко не всем, пишет «Народная газета».

На 18 августа все места уже заняты, марш Мендельсона в этот день будет звучать 24 раза. Регистрация браков начинается с десяти часов, а завершается в 15.30. На одну пару предусмотрено 15 минут.

Возраст

Любопытно, что первый раз замуж костромичи, как правило, выходят в 22-25 лет. Девушки — чуть раньше, ведь они зачастую мечтают о свадьбе чуть ли не с 18. Молодые люди так не торопятся. В Костроме в последнее время явно прослеживается тенденция, что женихи старше невест. Причем разница в возрасте — от 5 и даже до 10 лет. Изредка бывает, что невеста значительно старше жениха — лет на 15. А вот несовершеннолетние стали жениться крайне редко. Так, если в 2016 было зарегистрировано 7 таких пар, то в прошлом году — всего 4 пары.

Впрочем, как говорил известнейший поэт, любви все возрасты покорны. Так, однажды жениху было 82 года. Невеста была ненамного моложе.

«Международные» браки

Выходят костромички замуж и за иностранцев. В прошлом году было 54 «международных» брака. Но в основном, это — представители ближнего зарубежья: Украины, Азербайджана, Узбекистана и Молдовы. Преобладают украинцы. Изредка приходят жениться и представители Египта, Франции и Англии.

Казусы

Иной раз при регистрации происходят абсолютно невероятные случаи. В загсе до сих пор вспоминают чересчур впечатлительного жениха, который несколько раз пытался расписаться в книге актовой записи, но не мог, несколько раз падал в обморок, теряя сознание. Видимо, он переволновался. Хотя, возможно, причина крылась и в другом — у его невесты было трое детей. Мужчина сделал несколько подходов, но тем не менее регистрация все-таки состоялась.

Наряды

Молодожены, как, пожалуй, никто другой, тщательно отслеживают модные тенденции. Оказывается, в этом году на пике моды жемчужно-голубые, розовые, бежевые и кремовые оттенки свадебных платьев. В тренде — и открытые плечи. Также модно создать иллюзию открытой спины, то есть когда вроде бы спина открыта, но присутствует сеточка или кружево. Популярен стиль, как у Одри Хепберн : пышная юбка и очень аккуратный лиф. Несмотря на то, что у женихов выбор не столь широк, как у невест, мода существует и на мужские свадебные наряды. Хотя все более скромно. Так, в костюме черного цвета жениха в наши дни вряд ли увидишь. Преобладают синие, коричневые и даже травяные оттенки. На смену некогда традиционным галстукам пришли элегантные бабочки. Платочки в кармашке — это уже прошлый век, теперь обычно — бутоньерка, маленький букетик.

Кольца

Мода не обошла стороной и такой важный свадебный аксессуар, как кольцо. Встречаются у костромских молодых и литые кольца, и матовые, и с гравировкой. Как правило, в качестве материала используется золото, белое золото и серебро.

Если в минувшем году в моде были обручальные кольца с бриллиантами, то в этом году на пике популярности кольца с разноцветными драгоценными камнями.