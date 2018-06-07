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5 незаурядных нарядов с блузкой
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5 незаурядных нарядов с блузкой 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Брюки в клетку
Модные в 2018 брюки в клетку свободного кроя просто созданы для женственной и романтичной белой блузки с оборками и рюшами. Добавьте широкий ремень, удобные туфли и маленькую сумку через плечо — образ готов.
Ассиметричная юбка
Ассиметричная юбка яркого цвета идеально подойдет для создания стильного и немного неряшливого образа. Выбирайте блузку с принтом: цветы, «Африка» или геометрические рисунки.
Черные брюки
Сочетание «белый верх, темный низ» не должно вас пугать. Посмотрите на Даниэль Берштейн — она модернизировала школьный лук в самый стильный аутфит. Добилась блогер этого при помощи свободных брюк и нестандартной блузки с глубоким вырезом и оборками.
Деним
Деним завоевал не только подиумы, но и сердца множества модниц. Поэтому самое время добавить джинсовые вещи в свой гардероб. Начать стоит с юбки: сейчас актуальны модели разной длины. А блузка будет смотреться и с юбкой мини, и миди. Выбор за вами!
Шорты
А у Оливии Палермо удачно получается сочетать женственную блузку с цветочным принтом с цветными летними шортами. Девушка добавила удобные леопардовые балетки, большую плетеную сумку и кожаный ремень.
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