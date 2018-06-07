5 незаурядных нарядов с блузкой

Брюки в клетку

Модные в 2018 брюки в клетку свободного кроя просто созданы для женственной и романтичной белой блузки с оборками и рюшами. Добавьте широкий ремень, удобные туфли и маленькую сумку через плечо — образ готов.

Ассиметричная юбка

Ассиметричная юбка яркого цвета идеально подойдет для создания стильного и немного неряшливого образа. Выбирайте блузку с принтом: цветы, «Африка» или геометрические рисунки.

Черные брюки

Сочетание «белый верх, темный низ» не должно вас пугать. Посмотрите на Даниэль Берштейн — она модернизировала школьный лук в самый стильный аутфит. Добилась блогер этого при помощи свободных брюк и нестандартной блузки с глубоким вырезом и оборками.

Деним

Деним завоевал не только подиумы, но и сердца множества модниц. Поэтому самое время добавить джинсовые вещи в свой гардероб. Начать стоит с юбки: сейчас актуальны модели разной длины. А блузка будет смотреться и с юбкой мини, и миди. Выбор за вами!

Шорты

А у Оливии Палермо удачно получается сочетать женственную блузку с цветочным принтом с цветными летними шортами. Девушка добавила удобные леопардовые балетки, большую плетеную сумку и кожаный ремень.