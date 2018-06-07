Футболки с принтом в 40+: какую выбрать, а какую выбросить?

Мелкий абстрактный рисунок

Топ из тонкой ткани с мелким абстрактным узором — идеальный вариант для летнего гардероба зрелой женщины. Он разнообразит одежду сдержанных светлых оттенков, добавит красок деловому ансамблю, впишется в аутфиты с яркими брюками или юбкой-карандашом. Отказаться: от крупных абстрактных разноцветных принтов и разводов, особенно на трикотажных футболках. Они напоминают одежду уличных торговок, выглядят дешево и безвкусно. Рекомендуем примерить с топами в мелкий рисунок прямые яркие брюки и юбку-карандаш от магазина Ianis Chamalidy.

Брюки Ianis Chamalidy, цена: от 18 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Юбка Ianis Chamalidy, цена: от 17 200 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Мелкий геометрический рисунок

Такой топ или лонгслив будет уместным только в стиле casual. Если боитесь выглядеть слишком пестро, стоит выбирать модели с тремя цветами в рисунке. Приглушить или поддержать принт можно с помощью кардигана и брюк или капри в тон одного из элементов узора. Отказаться: от треугольников, ромбов и других геометрических фигур больших размеров — они добавят ненужные объемы. Горизонтальная полоска

Тельняшки, а также футболки и топы в цветную некрупную горизонтальную полоску — удачный выбор для женщин всех возрастов. Их можно отнести к базовым вещам для прогулки и отдыха. С ними можно экспериментировать и носить, например, с кюлотами (в вертикальную полоску), вещами из денима, обувью на каблуке или на плоской подошве. Отказаться: женщинам с формами лучше не носить модели в широкую полоску (узкая смотрится выгоднее). Вертикальная полоска

Не менее актуальный принт — вертикальная полоска. Она идет дамам любого телосложения, так как визуально вытягивает силуэт. Если хочется замаскировать животик и выглядеть еще стройнее, можно поискать топы с баской. Отказаться: строгих ограничений нет, ведь этот принт универсален. Разве что после 40 не рекомендуется носить темно-зеленый, ультрарозовый и еще ряд других оттенков. Мелкий или средний горох

Воздушные топы из шелка или сатина — спасение в офисе жарким летним днем. Самым незатейливым принтом для делового лука будет мелкий или средний горох. Цвет зависит от повода и ваших личных предпочтений. Отказаться: от крупного гороха, особенно на трикотажных футболках (на них он быстро теряет форму и превращается в фасоль). Диагональные линии

Женщины за 40 могут смело выбирать свободные футболки, в рисунке которых присутствуют диагональные линии (полоска, клетка). Можно примерить модель, крой которой предусматривает скошенный низ или асимметричную горловину. Удачным принтом на такой футболке будет неброская мелкая надпись. Отказаться: от неритмичных широких диагональных линий и слишком радужных расцветок. Хорошо, если принт будет выполнен в двух, максимум в трех оттенках. Цветочный узор

Беспроигрышная опция для женщин после 40 — топы с нежным цветочным узором. Они добавят элегантности и утонченности каждой женщине, вне зависимости от форм и возраста. Такие топы идеально сочетаются с джинсами и брюками, а модели в бельевом стиле — с юбками плиссе. Отказаться: от крупных цветов (особенно роз), топов с густыми букетами. Присмотритесь к топам с небольшими принтами от бутика эксклюзивной одежды Michal Negrin. Они будут прекрасно смотреться с однотонными брюками и юбками миди.

Блуза «Эмбри», цена: от 15 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Блуза «Кайла», цена: от 20 500 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Забавный рисунок

Это выбор отважных женщин с отменным чувством юмора. Майки с кактусами, лимонами или дольками яблок подойдут для отпуска, творческого вечера или детского праздника. Такие топы лучше носить в ансамблях с юбками миди простого кроя. Отказаться: от желания ежедневно носить такие вещи. Зрелым женщинам стилисты не советуют комбинировать футболки с забавными принтами с джинсами, короткими юбками и шортами, чтобы не выглядеть как подросток-переросток. Ироничная надпись

Еще одна чудесная возможность проявить себя — надеть футболку с надписью, в которой есть что-то остроумное или ироничное. Накинутые поверх блейзер или джинсовая рубашка добавят большей загадочности, ведь часть надписи останется скрытой. Поддержат образ яркие чиносы, принтованные кюлоты, укороченные брюки в полоску или в клетку. Отказаться: от банальных надписей в духе «Я люблю Нью-Йорк» и легкомысленных фраз вроде «sexy girl», «kiss me» или «touch me». Комбинированный принт

Интересно смотрятся топы и футболки с надписями или силуэтными рисунками на фоне черно-белой полоски. Эти вещи сами по себе довольно броские, поэтому сочетать их нужно с нейтральными брюками, джинсами, жакетами. Отказаться: от комбинаций анималистичного и цветочного принтов, акварельных разводов и надписей. Такие дуэты в целом мало кому идут, а после 40 и вовсе выглядят странно. Выбирайте частично принтованные футболки. Рисунок, расположенный на небольшой части изделия, не выглядит вычурно. Такой принт поможет освежить и сделать интереснее весь образ. Например, обратите внимание на хлопковые футболки от Sportalm.

Футболка «Бахула», цена: от 13 500 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Футболка «Прийя», цена: от 11 700 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Подберите одежду по возрасту:

Девять оттенков, которых стоит избегать после 40 лет, и альтернативы им Модные шорты для тех, кому за 40: какие модели помогут выглядеть стильно Модные сарафаны для тех, кому за 40: фасоны, которые стройнят и молодят