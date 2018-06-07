В каких сережках Катерина Шпица появляется на вечеринках «Кинотавра» и где купить такие же

Катерина Шпица стала амбассадором ювелирного дома JV. Она представит коллекцию, созданную специально к сезону фестивалей.

В коллекцию вошли 5 модных серег-подвесок, которые будут уместны не только на красной дорожке, но и в повседневной жинзи. Утонченный стиль и минималистичный дизайн помогают сережкам не выглядеть вычурно.

«Украшения — это не символ внешнего статуса, а способ выразить себя, рассказать о своём мировоззрении и философии жизни. И это важно — иметь смелость транслировать собственное мнение, а не шаблонные клише", — поделилась мыслями о сотрудничестве актиса.