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В каких сережках Катерина Шпица появляется на вечеринках «Кинотавра» и где купить такие же
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В каких сережках Катерина Шпица появляется на вечеринках «Кинотавра» и где купить такие же 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Катерина Шпица стала амбассадором ювелирного дома JV. Она представит коллекцию, созданную специально к сезону фестивалей.
В коллекцию вошли 5 модных серег-подвесок, которые будут уместны не только на красной дорожке, но и в повседневной жинзи. Утонченный стиль и минималистичный дизайн помогают сережкам не выглядеть вычурно.
«Украшения — это не символ внешнего статуса, а способ выразить себя, рассказать о своём мировоззрении и философии жизни. И это важно — иметь смелость транслировать собственное мнение, а не шаблонные клише", — поделилась мыслями о сотрудничестве актиса.
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Фото: пресс-служба, Екатерина Ширинкина/WMJ.ru
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Женский форум
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