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Дарья Пынзарь показала идеальный летний лук
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Дарья Пынзарь показала идеальный летний лук 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Нежное платье с цветочным принтом, сумочка, туфельки и очки — лучше для летней прогулки и не придумаешь!
Хороша Даша! «Доброе утро, мои хорошие! Желаю всем отличного дня! Как настроишь себя, так все и будет! Утром важно об этом помнить, день — это и есть жизнь!» — пожелала сегодня Пынзарь своим подписчикам в Instagram (которых на днях у нее стало уже 3 миллиона!), и утро действительно стало чуточку светлее и теплее. Вы только на нее посмотрите: девушка вышла из дома, без преувеличения, в идеальном луке для нынешнего времени года.
Такое платье на бретельках с пуговицами по центру могло бы выглядеть простовато и даже смахивать на халат или сарафан, если не сочная раскраска, да с цветочным принтом. Так что знаменитость с ним явно угадала. Да и дополнила удачными аксессуарами — модными этим сезоном сумкой-шляпкой и широкими квадратными очками. А также вечной классикой — элегантными туфлями на шпильке. Но главную прелесть ее образу придает вовсе и не наряд, а выражение лица: звезда «Дома-2» явно радуется сегодняшнему дню, а именно улыбка красит лучше всего.
Принять участие в опросе «Ваш идеальный летний лук…» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Пынзарь показала фото, которые прятала от мужа
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