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Победители конкурса New Balance и bwin получили призы
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Победители конкурса New Balance и bwin получили призы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клиенты букмекерской конторы bwin, которые участвовали в конкурсе, приуроченном к финалу Лиги чемпионов, получили призы от производителя спортивной экипировки и обуви New Balance. Двадцать игроков из числа, заключивших пари в пользу «Ливерпуля», получили фирменные футболки с символикой английского клуба. Еще двадцать счастливчиков получили футбольные мячи New Balance.
Посетив магазин спортивного бренда в ГУМе, победители конкурса смогли ознакомиться также с новой коллекцией формы «Ливерпуля» сезона-2018/19 от New Balance, которая доступна на территории России в концептуальных магазинах, а также в официальном интернет-магазине.
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