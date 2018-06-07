Победители конкурса New Balance и bwin получили призы

Клиенты букмекерской конторы bwin, которые участвовали в конкурсе, приуроченном к финалу Лиги чемпионов, получили призы от производителя спортивной экипировки и обуви New Balance. Двадцать игроков из числа, заключивших пари в пользу «Ливерпуля», получили фирменные футболки с символикой английского клуба. Еще двадцать счастливчиков получили футбольные мячи New Balance.

Посетив магазин спортивного бренда в ГУМе, победители конкурса смогли ознакомиться также с новой коллекцией формы «Ливерпуля» сезона-2018/19 от New Balance, которая доступна на территории России в концептуальных магазинах, а также в официальном интернет-магазине.