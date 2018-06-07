Идеально: покупаем летний наряд, как у Лены Перминовой всего за 4 тысячи рублей

Следить за Instagram-профилем Елены Перминовой интересно не только потому, что она ведет весьма насыщенную жизнь, но и потому, что для своих ярких будней модель нередко выбирает образы не только из ассортимента люксовых марок, но и в масс-маркете.

А значит повторить модные образы смогут большинство желающих. Например, ее новый наряд в розовых тонах. Елена выбрала облегающий нежно-розовый комбинезон в полоску. Находку из хлопка и льна она обнаружила у бренда Mango — всего за 4 тысячи рублей.

Комбинезон Перминова дополнила бамбуковой сумкой (4000 рублей), очками в розовой оправе (1700 рублей) и кожаными туфлями с бахромой (4000 рублей).