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Идеально: покупаем летний наряд, как у Лены Перминовой всего за 4 тысячи рублей
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Идеально: покупаем летний наряд, как у Лены Перминовой всего за 4 тысячи рублей 

Grazia 46 минут назад
Фото: Grazia
Следить за Instagram-профилем Елены Перминовой интересно не только потому, что она ведет весьма насыщенную жизнь, но и потому, что для своих ярких будней модель нередко выбирает образы не только из ассортимента люксовых марок, но и в масс-маркете.
А значит повторить модные образы смогут большинство желающих. Например, ее новый наряд в розовых тонах. Елена выбрала облегающий нежно-розовый комбинезон в полоску. Находку из хлопка и льна она обнаружила у бренда Mango — всего за 4 тысячи рублей.
Комбинезон Перминова дополнила бамбуковой сумкой (4000 рублей), очками в розовой оправе (1700 рублей) и кожаными туфлями с бахромой (4000 рублей).
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