Ещё
Louis Vuitton и adidas выпустили совместную коллекцию чемоданов с мячами ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Louis Vuitton и adidas выпустили совместную коллекцию чемоданов с мячами ЧМ по футболу 

Fancy Journal 38 минут назад
Фото: Fancy Journal
Французский бренд Louis Vuitton представил специальную коллекцию чемоданов, созданную совместно с компанией adidas. Коллекция создана специально к чемпионату мира по футболу и представляет собой эксклюзивные модели, в которые вмещаются все четырнадцать официальных мячей чемпионатов Fifa World Cup с 1970 года.
Вдохновением для создания дизайна лимитированной коллекции послужил кофр-гардероб, который был дополнен металлической отделкой и замками. Все мячи были специально воссозданы adidas для коллаборации.
Напомним, что в этом году финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Fancy Journal: последние новости
Bobbi Brown представили две летних палетки для макияжа Александр Вэнг представил в Нью-Йорке новую коллекцию MyTheresa.com запускает собственный журнал
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа7
Как не подцепить вирус бедности2
Какая грудь не обвиснет со временем11
Именами кого из родных нельзя называть детей4
Ошибки домохозяек, которые убивают здоровье2
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
00:18
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа
Звёзды
03:28
Узнайте тайные стороны своей личности
Психология
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение