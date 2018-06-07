Louis Vuitton и adidas выпустили совместную коллекцию чемоданов с мячами ЧМ по футболу

Французский бренд Louis Vuitton представил специальную коллекцию чемоданов, созданную совместно с компанией adidas. Коллекция создана специально к чемпионату мира по футболу и представляет собой эксклюзивные модели, в которые вмещаются все четырнадцать официальных мячей чемпионатов Fifa World Cup с 1970 года.

Вдохновением для создания дизайна лимитированной коллекции послужил кофр-гардероб, который был дополнен металлической отделкой и замками. Все мячи были специально воссозданы adidas для коллаборации.

Напомним, что в этом году финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.