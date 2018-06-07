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Рианна в серебряном платье выглядела как настоящая кокетка
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Рианна в серебряном платье выглядела как настоящая кокетка 

Журнал ОК! 3 часа назад
Стиль певицы Рианны легко узнаваем — она часто носит вещи нарочито больших размеров, с длинными широкими рукавами и штанинами, броских цветов, и собирает из них нарочито небрежные, но невероятно притягательные образы со множеством хорошо продуманных деталей, которые хочется рассматривать.
Иногда грубоватые наряды независимой сильной девушки уступают место женственным, как это произошло минувшим вечером. Рианна стала звездой презентации Fenty X Stance в Нью-Йорке.
I'm sooo here for this LooQ yessssssss @badgalriri?❤ #Rihanna #Badgalriri #StanceMuse
A post shared by Best Rihanna Fashion? (@robyninspired) on  Jun 6, 2018 at 6:30pm PDT  Для выхода 30-летняя певица выбрала металлизированное короткое платье (которое, впрочем, все равно было вполне в ее стиле) с витиеватым дизайном Поясок с камнями, который подчеркнул ее талию, перекликался с изумрудным ожерельем David Webb на шее певицы. Мейкап она сделала яркий, но не вычурный, с акцентом на губы, а волосы предпочла распустить.
Рианна
На презентации к Рианне присоединилась ее мама Моника Брэйтуэйт. Это мероприятие было организовано с целью сбора денег и повышения узнаваемости собственного благотворительного фонда певицы под названием Clara Lionel Foundation.
A post shared by Scorpion? (@navyovo) on  Jun 6, 2018 at 9:18pm PDT
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Женский форум
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