«Вот это прогресс»: Татьяна Навка удивила красивым нарядом

Фигуристка Татьяна Навка может похвастаться большими успехами на льду, однако в вопросах стиля и моды звезда нередко садится в лужу. На днях прославленная спортсменка отметила, что всегда нужно работать над собой, и показала себя в нежном образе, который удивленные поклонники сочли безупречным.

Многочисленные поклонники олимпийкой чемпионки Татьяны Навки не перестают удивляться — при всей своей славе и возможностях звезда совершенно не умеет подбирать себе гардероб, и едва ли не каждый выход звезды на светские мероприятия считают провальным. И даже килограмм украшений, которыми фигуристка щедро обвешивает себя, не способен исправить ситуацию, ведь дорого — не значит стильно. Однако спортсменка не привыкла сдаваться, о чем и заявила на днях поклонникам, прикладывая серию снимков в бело-голубом сарафане.

«Над собой нужно работать постоянно, это процесс круглосуточный!» — отметила Татьяна, не уточняя, что именно она имеет в виду. Однако поклонники, неоднократно обсуждавшие неудачные наряды фигуристки, глядя на ее утонченный образ в нежном сарафане, не могли не отметить прогресс вкуса и стиля, который показала спортсменка. Бело-голубое платье в самом выгодном свете показало фигуру Навки, легкий макияж грамотно расставил акценты на ее лице, распущенные волосы, в которых запутался ветер, добавили легкости и очарования. И в самом деле трудно поспорить с тем, что летняя и солнечная Татьяна выглядела на пирсе значительно краше, чем во время своих самых громких выходов на красную дорожку.

«Очень идет платье… Фото необыкновенное!» «Да, так выглядеть — стоит огромного труда! Красиво и женственно, просто здорово» «Татьяна, вы приятно удивили! Хороший подбор цвета, все гармонично и нежно..» «Вот это прогресс! Вы выглядите роскошно, вам так гораздо лучше, чем в фешенебельных вечерних платьях» «Наконец-то вы вернули в свой гардероб легкие и воздушные летние платья и сарафаны! Нежно и красиво!» «Танечка, вам удалось грамотно подобрать себе наряд. Вы просто восхитительны!»

К слову, не умеет выбирать себе наряды и старшая дочь Татьяны Александра Жулина. К примеру на столь важное событие, как последний звонок в школе, дочь знаменитости появилась в несуразном виде, слишком скромным и унылым для такой яркой выпускницы.