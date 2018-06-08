Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл

После королевской свадьбы, на которую Меган Маркл пришла с минимальным количеством мейкапа, фанаты бросились в тату-салоны с просьбой набить им на лицах веснушки, как у жены наследника престола. Об этом рассказывает Mirror.

Канадская татуировщица Габриэль Реинбоу сообщила, что в первые дни после события в ее студию Twin Peonies за необычной наколкой пришло огромное количество клиентов обоих полов. Все они хотели «естественное» лицо герцогини Сассекской.

По словам Реинбоу, эти веснушки — временные и исчезнут в течение трех лет.

Кроме того, после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри девушки со всего мира начали показывать естественную красоту своего лица. Поклонниц настолько вдохновили веснушки Маркл, которые она не стала маскировать тональным кремом, что они начали делиться своими фотографиями без косметики в соцсетях.

В мае визажист жены принца Шеррилл Райли дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей. По ее мнению, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого я стараюсь оставлять брови клиентов максимально широкими, а форму — как можно более естественной», — рассказала она.