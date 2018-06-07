Бриджи или капри: как выбрать оптимальную длину брюк для своего роста

Чем отличаются бриджи от капри

Капри и бриджи — два совершенно разных предмета одежды, визуально похожих друг на друга. Капри — это брюки длиной до середины голени. Важный нюанс: они почти всегда прямого кроя и с классической посадкой на талии. Бриджи изначально представляли собой модель брюк, закрывающих колени и облегающих ноги. Первоначально эти короткие брюки были созданы для верховой езды и относились к предмету мужского гардероба. Сегодня встречаются бриджи свободного кроя, спортивные или галифе.

Принципиальная разница бриджей и капри заключается в их длине. Бриджи всегда чуть прикрывают колени. А капри в целом напоминают подвернутые брюки, поэтому их длина может варьироваться (быть ниже колена или достигать щиколотки). Как выбрать бриджи и капри в зависимости от роста

Высокие девушки со стройной фигурой могут позволить себе любую модель бриджей или капри. Для всех остальных нужно тщательно выбирать бриджи и капри, исходя из кроя, длины и тканей, из которых они сшиты, поскольку эти брюки визуально укорачивают ноги и прибавляют лишний вес. Миниатюрным девушкам лучше отдать предпочтение моделям длиной чуть ниже колена и дополнить такие брюки обувью на каблуке или танкетке.

Если у стройной девушки не особо изящные щиколотки, то отвлечь от них внимание помогут бриджи или укороченные капри. А если она хочет скрыть полные икры, то в этом случае лучше отдать предпочтение капри, которые своей длиной скроют эту часть ноги.

Как выбрать бриджи и капри по типу фигуры

Девушкам с типом фигуры «песочные часы» не стоит носить слишком облегающие бриджи и капри: они могут визуально увеличить бедра. Для них идеально подойдут брюки классического и свободного кроя и модели с завышенной талией. Обладательницам типа фигуры «яблоко» с выступающим животом стоит присмотреться к моделям свободного кроя, точно сидящим на талии. А вот от моделей брюк с завышенной талией лучше отказаться: они еще больше подчеркнут проблемные зоны фигуры. Под запретом облегающие капри и бриджи, а также брюки с заниженной линией талии. Девушкам с типом фигуры «груша» можно смело носить капри или бриджи в пижамном стиле, а также модели с защипами на талии. А вот обладательницам узких бедер (тип фигуры «перевернутый треугольник») лучше выбрать брюки с объемными декоративными элементами (например, спортивные бриджи с накладными карманами, завязками или шнуровкой на бедрах). Обладательницам размера plus-size стоит обратить внимание на модели брюк из легких струящихся тканей. Если выбирать между бриджами и капри, то последний вариант брюк для полных девушек будет наиболее оптимальным. Причем выбирать лучше модели длиной до щиколотки (это самая узкая часть ноги), так брюки визуально сделают ноги более стройными.

С чем носить бриджи и капри

Бриджи и капри относятся к универсальным предметам гардероба, с которыми можно составить массу самых разнообразных ансамблей. Женственный образ

Очень актуальны в этом сезоне комплекты с бриджами в спортивном стиле и женственными блузами и топами. Идеально дополнят такой образ босоножки на каблуке или лодочки на шпильке. Удобные спортивные бриджи вы можете приобрести в монобрендовом магазине Sportalm. Изделия имеют карманы по бокам и один карман с застежкой на молнии.

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Джинсовый total lookБеспроигрышный вариант для городских будней — скомбинировать легкую джинсовую рубашку с бриджами из денима. Причем вовсе не обязательно, чтобы верх и низ совпадали по оттенку. Завершит джинсовый ансамбль сумочка кросс-боди или городской рюкзак, а из обуви отлично подойдут кеды или грубая обувь. Деловой ансамбльИ бриджи, и капри легко вписать в деловой комплект при условии, что брюки будут классического или свободного кроя. В таком случае к ним легко подойдет белая мужская рубашка, строгий жакет, лодочки или остроносые балетки. Хорошо будет смотреться жакет в вертикальную полоску или однотонный серый. Приобрести такие модели вы можете в бутике Ianis Chamalidy.

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Спортивный шикСтильный повседневный образ получится, если дополнить лаконичные капри белой футболкой, кроп-топом или свитшотом, ugly-кроссовками и поясной сумкой в спортивном стиле. Или примерить костюм-двойку с капри и белоснежными кроссовками или обувью в мужском стиле. Вы можете воспользоваться нашей готовой подборкой: черные капри от Milano Moda отлично сочетаются со светлым свитшотом Barbour от магазина Trolls.

Свитшот Barbour​, Trolls, цена: от 5 580 руб.,

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Брюки капри EXTERIOR​, Milano Moda,

цена: от 15 600 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Еще больше о модных трендах и сочетаниях:

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