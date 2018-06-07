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Жизель Бундхен выглядит идеально в самом странном дизайнерском наряде
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Жизель Бундхен выглядит идеально в самом странном дизайнерском наряде 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жизель Бундхен Фото: Eduardo MUNOZ/REUTERS
В свои 37 лет Жизель остается одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц планеты. В этом году в рейтинге богатейших моделей ее впервые за 15 лет потеснила другая — американка Кендалл Дженнер. Но бразильянка все-таки номер два — и это притом что она уже официально попрощалась с подиумом. Жизель давно зарабатывает на недвижимости, выпуске косметики, духов, одежды и аксессуаров больше, чем на фотосессиях. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Наряд от именитого бренда Atelier Versace на другой девушке наверняка смотрелся бы нелепо — один рукав, драпировка на животе, асимметричный вырез. Но на Жизель с ее совершенными формами что ни надень — все выглядит идеально. За это ее и любят дизайнеры, фотокамеры и поклонники. Мягкий золотистый цвет наряда подчеркнул ее нежный образ.
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