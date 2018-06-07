Модный разбор: летние платья. Повторяем лучшие звездные образы

1 Сарафан на тонких бретелях: для романтического свидания Воздушное платье Екатерины Шпицы Над таким предметом гардероба, как сарафан, мода давно уже не властна. Он прочно закрепился в базовом женском гардеробе и теперь не редко появляется на красных ковровых дорожках летом. Сарафан отличается от платья тем, что позволяет поддеть под себя блузку, футболку или рубашку, как это было принято традиционно. Сарафаны с тонкими бретелями в бельевом стиле предполагалось носить исключительно на голое тело, но в последнее время и это модное табу снято.

Сарафан на тонких бретелях будет уместно смотреться как в городе, так и на пляже. Все зависит от аксессуаров. Самая популярная сарафанная расцветка — цветочный принт. А это еще один тренд сезона. Не бойтесь экспериментировать и сочетать сарафан, например, с футболкой.

Vittoria Vicci, сарафан, 3 999 р.

Ruxara, сарафан, 3 999 р.

Dorothy Perkins, сарафан, 3 999 р.

2 Платье-миди с поясом: офисный вариант в жаркую летнюю погоду Элегантное платье Анны Чуриной Летом столбик термометра иногда достигает отметки в 30 градусов, но офисный дресс-код никто не отменял даже в такую погоду. Для таких случаев как нельзя кстати придется платье-миди из легкой ткани. Эта длина визуально удлиняет фигуру, делая ее более хрупкой и женственной. К тому же миди позволяет подбирать к платью как каблуки, так и обувь на плоском ходу.

Анна Чурина на кинофестивале «Кинотавр 2018».

Пояс — элемент, который за секунду сделает из одного платья два: одно — модного свободного кроя, а второе более приталенное и женственное. С кроссовками или босоножками на плоском ходу платье миди смотрится более повседневно. Поменяйте аксессуары на клатч и шпильки — и вот вы уже готовы для выхода в свет.

Gregory, платье с поясом, 4 690 р.

Verna Sebe, платье в сарафанном стиле, 4 100 р.

Vemina City Lisa Romanyk, платье прямого кроя с поясом, 5 090 р.

3 Платье-халат: для летней прогулки «Морское» платье Алены Чеховой На первый взгляд, платье и халат — вещи несовместимые. Но дизайнерам так не кажется, поэтому практически ни одна коллекция не обходится без платьев с элементами халата: запахом, длинным рядом пуговиц или замком-молнией.

Платье с пуговицами по всей длине не только элегантно, но еще и практично: на море его можно надеть прямо на купальник. К тому же благодаря продольной линии пуговиц платье-халат визуально вытягивает силуэт.

Алена Чехова на кинофестивале «Кинотавр 2018».

Девушкам с пышными формами советуем добавить к платью-халату пояс — чтобы подчеркнуть талию. Лучше всего платье-халат смотрится с босоножками на танкетке, балетками или даже сланцами. Добавьте к наряду легкую шляпку и у вас получится морской образ.

Cleo, платье с цветочным принтом, 3 400 р.

Tutto Bene, платье на пуговицах, 5 590 р.

Tutto Bene, платье на пуговицах с открытыми плечами 5 030 р.

4 Сарафан с баской: для летней вечеринки Коктейльное платье Дарьи Чаруши Модельный ряд сарафанов расширяется с каждым годом, и этим летом особенно модно носить сарафаны с широкой оборкой на груди. Главное плюс такого декоративного элемента в том, что с ее помощью вы можете визуально добавить объем туда, куда нужно. А перепад между объемной баской и подчеркнутой талией и вовсе наградит вас модельными параметрами.

Баска может быть как пышной, так и едва заметной. И чем она пышнее, тем наряднее образ. Сарафан однотонной расцветки подойдет для вечерник мероприятий, а цветочной — для прогулки по городу или пикника. Сарафаны макси советуем носить с плоской подошвой: с босоножками, сланцами или эспадрильями.

MadaM T, сарафан с баской, 2790 р.

MiraSezar, короткое платье, 5 590 р.

Lusio, платье длинное, 8 190 р.