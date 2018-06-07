7 видов каблуков, о которых полезно знать

1. Венский каблук

Обувь с венским каблучком многие бы и вовсе назвали бы обувью без каблука, настолько он низкий. Высота его не превышает 2 сантиметра, и поэтому чаще всего встречается у классических балеток. Кстати, если вы до сих пор уверены, что самый полезный с ортопедической точки зрения каблук должен составлять 5 см, спешим сообщить последние новости: согласно исследованию американских исследований, идеальная высота — 2,5 см, так что венский каблук весьма близок к идеалу.

Ну а если вы любите балетки на абсолютно плоской подошве, задумайтесь, ведь отсутствие каблука не менее вредно, чем его излишняя высота.

2. Рюмочка

Этот очаровательный на вид каблучок, высота которого редко превышает 5 см, назван так, поскольку напоминает ножку рюмки с широким верхом и изящным сужением к низу. Благодаря Одри Хепберн этот вариант каблука пользовался невероятной популярностью в середине прошлого века, причем в англоязычном варианте он носит название kitten heels, что можно примерно перевести как «кошачья лапка».

Несмотря на то, что каблук-рюмочка смотрится очень элегантно, многие достаточно справедливо упрекают его в неудобстве и плохой устойчивости.

3. Клиновидный каблук

Как и рюмочка, этот каблук сужается к низу, но даже визуально заметно, что этот вариант предлагает своей обладательнице солидную устойчивость. Имейте в виду, многие модницы отмечают, что лучше выбирать клиновидные каблуки, если они выше 6-7 см, потому что иначе они смотрятся излишне массивно.

4. Каблук-столбик

Один из самых популярных вариантов для тех, кто любит высокий каблук, но не жалует шпильки, опять же из-за устойчивости. А ее такому каблуку не занимать! Даже при при высоте 13-15 сантиметром вы будете чувствовать себя достаточно комфортно, ведь столбик он и есть столбик, и назначение его — прочно стоять на земле.

5. Шпилька

Самые желанные, самые эффектные и зачастую самые неудобные для тысяч женщин, шпильки пользуются беспрекословным авторитетом среди всех видов каблука! Пожалуй, трудно найти хоть одну девушку, у которой нет (даже если она их надела всего один раз по большому случаю!) элегантных туфелек на шпильках.

Этот вариант каблука обладает почти волшебной способностью удлинять и стройнить ноги, поэтому в такой обуви вы будете чувствовать себя настоящей моделью.

Увы, объективная и жестокая правда состоит в том, что туфли на шпильке возглавляют списки самой вредной обуви, ведь из-за них центр тяжести вашего тела смещается вперед, а бедра и позвоночник перестают представлять собой прямую линию, как это задумано природой. Кроме того, удержание равновесия требует постоянного напряжения мышц голеней и спины, что в конечном итоге приводит к мышечным спазмам.

Красота, как известно, требует жертв, но, возможно, вам стоит найти обувь, которая потребует жертв поменьше?

6. Каблук-клеш

Такое название этот каблук получил благодаря расширению к низу. Ширина его может варьироваться, например, в бальных танцах каблук-клеш достаточно изящный, а расширение обеспечивает большую устойчивость.

Такой вариант прекрасно подойдет тем, кто хочет носить высокий каблук, но не вполне уверен в своем умении на нем держаться.

7. Танкетка

Относится к разновидностям каблука, хотя на самом деле это это особенный вид подметки, совмещающий в себе функции каблука и подошвы. Несмотря на свое своеобразие танкетка встречается в обуви самых разных фасонов, тут и классические лодочки, и эспадрильи, и даже кроссовки.

Танкетка может похвастаться отличной устойчивостью, собственно, само название пришло к нам из военной области, именно так называется броневая быстроходная машина.